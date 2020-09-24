Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
|24 Eylül 2020 00:02
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Deva Partisi lideri Ali Babacan dün bir TV'de katıldığı programda şu açıklamayı
yapmıştır:
"KPSS'den 96 alıyor, 97 alıyor, 98 alıyor mülakatta eleniyor. Çünkü toplumun belli bir kesiminden geldiği için veya arkasında birileri olmadığı için eleniyor. Mülakatın devletten tamamen kalkması lazım."
Bu açıklama güzel ve desteklediğimiz bir açıklamadır. Memurlar.net, 20 yıldır mülakatların adaletsizlikler oluşturduğuna dikkat çekmektedir.
Ancak, bu açıklamayı yapan Babacan'a sormak gerekmektedir. Siz bu ülkede 19 Kasım 2002 ila 31 Ağustos 2007 (5 yıl) ve 2 Mayıs 2009 ila 29 Ağustos 2015 tarihleri (6 yıl) arasında olmak üzere 11 yıl sadece Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptınız. Dışişleri Bakanlığı yaptığınız dönemi ise saymıyoruz bile.
Sizin döneminizde, hadi diyelimki, mülakatlar mevzuat ile getirildiği için mecburen yapmak durumundaydınız.
- Ancak neden şuan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen alımlarında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de mühendis alımında yaptığı gibi, adaylara mülakat notu olarak KPSS puanının aynısını vermediniz?
- Stajyer Hazine Kontrolörü, Hazine Uzman Yardımcısı, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı, Aktüer Yardımcısı gibi kariyer meslek mensubu alımlarında, neden KPSS'den yüksek puan alan adayları mülakatta elediniz?
Ali Babacan: "KPSS'den 96 alıyor, 97 alıyor, 98 alıyor mülakatta eleniyor. Çünkü toplumun belli bir kesiminden geldiği için veya arkasında birileri olmadığı için eleniyor. Mülakatın devletten tamamen kalkması lazım." pic.twitter.com/q95a8RfyIPDEVA Partisi (@devapartisi) September 23, 2020
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