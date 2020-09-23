Göbeklitepe'de balon turları başlayacak
|23 Eylül 2020 23:16
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Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, sıcak hava balonu turları için test uçuşuna başlandı. Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserlerin bulunduğu, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u, 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiği günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan, bu kez balon uçuşlarıyla gökyüzünden izlenecek.
Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş., kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısı ile turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çalışma başlattı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrasında gerekli izinlerin alınmasının ardından Göbeklitepe'de test uçuşlarına başlandı.Test uçuşlarının 1 ay içerisinde tamamlanmasının ardından başlayacak ticari amaçlı balon uçuşlarıyla ziyaretçiler, tarihi mekanın tamamını görebilecek bir rotada seyahat edebilecek.
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