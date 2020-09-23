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Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bin kişisi İçişleri Bakanlığı'ndan. Ankara sınırları içerisinde bu yıl tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. Bunları mahrem imamlarla, ifadelerle, gaygubet evleri, çalışma evlerinden, ardışık arama soruşturmaları diye kompartmanımız var.
 23 Eylül 2020 23:38
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Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'247 BİN FETÖ SORUŞTURMASI YAPILDI'

Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bin kişisi İçişleri Bakanlığı'ndan. Ankara sınırları içerisinde bu yıl tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. Bunları mahrem imamlarla, ifadelerle, gaygubet evleri, çalışma evlerinden, ardışık arama soruşturmaları diye kompartmanımız var. Hepsinden bir şey çıkıyor. Şu ana kadar 2 milyon 200 bin dijital siber çözdük. 19 500 kişinin yüzde 39'u dedi ki; Evet biz bu işi yaptık. Dünyada hiçbir soruşturmada biz bu işi yaptık diyen %39'luk bir rakam yakalasın, gelsin benim alnıma şaplağı yapıştırsın

'TÜRKİYE'DE FETÖ'NÜN ETKİNLİĞİ KALMADI'

Erkan İsa Arat, ilk önce Ağrı Tutak kayyumuydu. Hakkında bir ifade var. İfade kuvvetli ifade değil. Şuradaki ev sohbetinde gördüm diye. Buna ait soruşturma açılmış. Ne zaman ankesör geldi. Oturduk 2-3 gün üzerinde çalıştık. Sonra baktık ki bunu tutabilme durumu mümkün değil. Bylock gördüğün zaman direkt alıyorsun ama bir iki tane ev sohbetine gitti diye.. Operasyonel hat çıktığı andan itibaren veya yeni bir ifade geldi; Biz bunu şurada gördük ev abisiydi itibaren hemen incelemesini yaparsın tedbirini alırsın. Bunu söyleyenler de mahkemede önemli ifade verenler. Her türlü ilişkiye bakıp karar veriyoruz. Biz yeni bir delil bulduk. Yeni delil bulduktan sonra tedbiren tam anlamıyla tespit etmek için açığa aldık. İçeride mengeneyi sıkıştırdık. İçeride hareket kabiliyeti yok. Dışarıdaki FETÖ'cüler esas dışarıdadır. ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdedir. FETÖ bir istihbari bir terör örgüttür. Biz kripto mesajlar çözüyor. Böyle bir kripto örgütün elbette ki kırıntıları olacaktır. Türkiye'de FETÖ'nün etkinliği kalmadı.
Memurlar.Net
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