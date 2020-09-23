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Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı

Korona virüs (Covid-19) salgını turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı.
 23 Eylül 2020 23:44
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Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı

Korona virüs (Covid-19) salgını turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı.

Yıllardır en pahalı turizm kenti olarak bilinen Bodrum'daki ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evin kirası 2 bin liralara yükselirken, aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

Memurlar kaçıyor

Bodrum'a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarını görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular Mahallesi'nde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

2 bin liradan 60 bin liraya kadar ev kirası

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum'daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

Yıllık peşin isteniyor

Bodrum'dan ev kiralamak isteyenler sadece kiranın yüksek olmasıyla karşı karşıya kalmıyor. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor, eğer emlakçıdan ev bulduysa bir de 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum'da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.

Konut fiyatlarında ciddi bir artış var

Ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçede kiraların yükseldiğini belirterek, "Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum'a talep çok arttı. Sadece Bodrum'a değil diğer kıyı kentlerine de çok arttı. Bodrum bu konuda 1'inci sıradaki kent. Bodrum'da yaşamak kolay çünkü evler müstakil ev bahçeli ve deniz kıyısındasınız. O yüzden insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladılar. İnsanlar bütçelerini de zorlayarak buralara gelip ev satın almaya ev bulamadıysa da kiralamaya başladılar. Bu da ister istemez büyük bir talep oluşturdu. Arzın da kısıtlı olmasıyla kiraları ve emlak fiyatları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bodrum'daki mevcut konut stoku 2'nci konutlarla beraber yeterli. 144 bin civarında konut var Bodrum'da bu da doğal olarak konut başı 3 kişi değerlendirirsek 450 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bodrum'da maksimum ağırlığı budur" dedi.

Bodrum'da emlakçılık yapan Cemal Demirci ise 75 metrekarelik bir evin kirasının 2 bin liradan başladığını ifade ederek, "Mobilyasız 2 oda bir açık mutfak salon 75 metrekare bir evin fiyatı 2 bin liradan başlıyor. 2 bin 500 liralık bir evin metrekaresi 80 metrekaredir. İstanbul'dan Bodrum'a yerleşen vatandaşlarımızda evin küçük olması konusunda problemlerle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız biz de '2 + 1 evde oturuyoruz ama 180 metrekare evimiz' diyorlar. Bu fiyatların asıl nedeni imar çok düşük olduğu içindir. Bodrum'da yüzde 20 imar kullanılıyor. İnşallah fiyatlar düşer çünkü bir de arada kalıyoruz. Bu fiyatları belirleyenler bizler değiliz. Arz - talep meselesi talep var arz yok. Şu anda konut kiralama veya satın alma fiyatlarının düşeceği de görülmüyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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