1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

Modifiye tutkunu İnegöllü Muhammed Ertam, 60 bin TL karşılığında Doğan SLX marka aracını yurt içi ve yurt dışından aldığı aparatlarla modifiye etti. Ertem, aracını 120 bin TL rekor bedel ile İstanbul'da faaliyet gösteren bir galericiye sattı.
 23 Eylül 2020 23:48
+Aa- Yazdır
60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

Modifiye tutkunu İnegöllü Muhammed Ertam, 60 bin TL karşılığında Doğan SLX marka aracını yurt içi ve yurt dışından aldığı aparatlarla modifiye etti. Ertem, aracını 120 bin TL rekor bedel ile İstanbul'da faaliyet gösteren bir galericiye sattı.

25 yaşındaki modifiye tutkunu Muhammed Ertem, "2019 Şubat ayında 25 bin liraya Doğan SLX araç aldım. Yaklaşık 3 yıldır hayalimdi. Aracı ilk aldığım gün itibari ile başladım bu işe. Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum ve kısa travers denen işlemi yaptık, motorunu yükselttik. Coil uygulaması yaptık araca. Arkasına flaş uygulaması yapıp, jantları dışarı attırdık. Aracı Ankara'ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far siz uygulaması yaptık, stoplarını değiştirip el tasarımı krom stop taktık içine. İçi komple dizayn edildi. El yapımı her şey. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı. Onları yaptık" dedi.

Tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirten Ertem, "Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMV aynasını taktık. BMV vites topuzunu taktık. Türkiye'de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMV koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik" diye konuştu.

Muhammet Ertem, yapılan ince işçilik ve ekipman maliyetlerinin toplam 60 bin TL'yi bulduğunu ifade etti. Ertem sözlerini şöyle tamamladı:

"Gözüm gibi baktığım aracımın satışını gerçekleştirdim. 60 bin TL masraf yapmıştık. Bir çok ekipman yerleştirdik. Satarken çok zorlandım. İstanbul'dan bir galerici ağabeyimiz aradı ve araca talip olduğunu ifade etti. Konuştuk, anlaştık. Aracımızı 120 bin TL karşılığında sattık".
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
24 Eylül 2020 00:57		 Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
24 Eylül 2020 00:43
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü
23 Eylül 2020 21:10		 'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı' çağrısı
23 Eylül 2020 20:38
Kovid-19 salgını aile içi rolleri de değiştirdi
23 Eylül 2020 20:36		 Depreme Hasan Dağı'ndaki aktif volkan mı neden oldu?
23 Eylül 2020 19:48
'Testi yaptırmamış olsaydım sokakta aranızda olacaktım'
23 Eylül 2020 19:30		 Sağlıkçılara saldırı olayında yeni açıklama: Özür dilerim
23 Eylül 2020 19:26
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
23 Eylül 2020 16:59		 Ebe, tayin için gittiği Alanya'da virüsten hayatını kaybetti
23 Eylül 2020 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:11 - Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır01:01 - 2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak00:57 - Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü00:43 - Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti00:33 - MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi00:12 - İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
00:08 - Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten00:05 - 24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?00:02 - ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor23:52 - İstanbul Emniyet Müdürü huzur uygulamasına katıldı23:48 - 60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı
23:44 - Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı23:38 - Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi23:16 - Göbeklitepe'de balon turları başlayacak22:51 - 1 milyon liralık haksız kazanç elde eden 2 kişi tutuklandı22:35 - Bakan Soylu: Paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti
22:32 - Kılıçdaroğlu: İddianame, Demirtaş için şeref madalyasıdır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
omü rektörünün makam aracı 3
yusuf demir 3
karine 1
27.09.2016 konyaspor vs beşiktaş maçı 1
27.09.2020 konyaspor vs beşiktaş maçı 1
sam wills 1
diego perotti 1
üniversitenin 1 günde sınav sonucunu değiştirmesi 3
Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 1
hes kodu 2
SON İLANLAR
Aydın Zeybek Kreş Enerji 2 İşçi Alacak
Bozköy Belediyesi İşçi Alacak
Pertek Sosyal Hizmet Merkezi İşçi Alacak
Birleşik Krallık Hükümeti burs duyurusu
İslamabad COMSATS Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam