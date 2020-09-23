60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı
|23 Eylül 2020 23:48
|+Aa- Yazdır
Modifiye tutkunu İnegöllü Muhammed Ertam, 60 bin TL karşılığında Doğan SLX marka aracını yurt içi ve yurt dışından aldığı aparatlarla modifiye etti. Ertem, aracını 120 bin TL rekor bedel ile İstanbul'da faaliyet gösteren bir galericiye sattı.
25 yaşındaki modifiye tutkunu Muhammed Ertem, "2019 Şubat ayında 25 bin liraya Doğan SLX araç aldım. Yaklaşık 3 yıldır hayalimdi. Aracı ilk aldığım gün itibari ile başladım bu işe. Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum ve kısa travers denen işlemi yaptık, motorunu yükselttik. Coil uygulaması yaptık araca. Arkasına flaş uygulaması yapıp, jantları dışarı attırdık. Aracı Ankara'ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far siz uygulaması yaptık, stoplarını değiştirip el tasarımı krom stop taktık içine. İçi komple dizayn edildi. El yapımı her şey. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı. Onları yaptık" dedi.
Tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirten Ertem, "Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMV aynasını taktık. BMV vites topuzunu taktık. Türkiye'de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMV koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik" diye konuştu.
Muhammet Ertem, yapılan ince işçilik ve ekipman maliyetlerinin toplam 60 bin TL'yi bulduğunu ifade etti. Ertem sözlerini şöyle tamamladı:
"Gözüm gibi baktığım aracımın satışını gerçekleştirdim. 60 bin TL masraf yapmıştık. Bir çok ekipman yerleştirdik. Satarken çok zorlandım. İstanbul'dan bir galerici ağabeyimiz aradı ve araca talip olduğunu ifade etti. Konuştuk, anlaştık. Aracımızı 120 bin TL karşılığında sattık".
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
24 Eylül 2020 00:57
|Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
24 Eylül 2020 00:43
|Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü
23 Eylül 2020 21:10
|'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı' çağrısı
23 Eylül 2020 20:38
|Kovid-19 salgını aile içi rolleri de değiştirdi
23 Eylül 2020 20:36
|Depreme Hasan Dağı'ndaki aktif volkan mı neden oldu?
23 Eylül 2020 19:48
|'Testi yaptırmamış olsaydım sokakta aranızda olacaktım'
23 Eylül 2020 19:30
|Sağlıkçılara saldırı olayında yeni açıklama: Özür dilerim
23 Eylül 2020 19:26
|Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
23 Eylül 2020 16:59
|Ebe, tayin için gittiği Alanya'da virüsten hayatını kaybetti
23 Eylül 2020 16:47