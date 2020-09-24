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ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıkladı.
 24 Eylül 2020 00:02
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ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor

BBC Türkçe'nin haberine göre Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıktığını söyledi ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarına olmayacağını söyledi.

Habere göre bir yıl önce ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesinde bu sorunun çözüleceğine dair söz verildiğini aktaran Satterfield, Türkiye'nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Bir ticaret konferansında internet üzerinden konuşan Satterfield, Türkiye'nin ABD'li sosyal medya şirketlerinden Türk kullanıcıların verilerini Türkiye'de tutmasını talep etmesini de eleştirdi.
Memurlar.Net
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