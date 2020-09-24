24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, 19. Dönem Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'ne iştirak edecek.

(Van/14.00/16.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'nin, kortej yürüyüşü ve açılış törenine katılacak.

(Gaziantep/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Salarha Tüneli ile Rize - Artvin Havalimanında inceleme yapacak, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Rize/09.30/10.15/11.00/12.30/14.15)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

6- TÜİK, eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul görüşmeleri takip ediliyor.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- İletişim Başkanlığı tarafından video konferans yoluyla "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek.

(Ankara/12.30)

KÜLTÜR SANAT

1- "Sanat Güneşi" Zeki Müren, vefatının 24'üncü yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(Bursa/11.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, kent merkezi ve ilçelerdeki spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Giresun/11.30/12.00/12.30/16.15)

2- 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Sevilla, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

(Budapeşte/22.00)

3- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanan turda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi, Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk edecek; Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/21.00/Trondheim/20.00)

4- 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda başlayacak.

(İzmir/09.00)

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