Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten
|24 Eylül 2020 00:08
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Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'ten "Gazi Mustafa Kemal" diye bahsetmesine sahip çıktı. Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz ile eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın gündeme getirdiği 'Atatürk' tartışması hakkında Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar. Bunlar belli çevreler tarafından CHP'nin içini karıştırmak için körükleniyor. Karışmaz. CHP'nin ilkeleri, programı var. Ülkenin sorunlarını çözmek için bir kabiliyeti var. Bizim sorunumuz, doğruya doğru kitlelere kendimizi anlatmak. Kendini iktidara eklemlemiş medya bize yer vermez. Toplum bölündü, bu da iktidarın işine geliyor. Ekonomik sorunlar çok ciddi. Halk da görüyor bunu görüyor. Ayasofya dediler, ne oldu? Canan Hanım bizim il başkanımız elbette yanındayım. Canan Hanım'ın, Atatürk'ü sevmemesi mümkün mü? Bu tartışmalar Türkiye'nin, İstanbul'un gündeminde değil. Türkiye'de işsizlik, yoksulluk, uyuşturucu sorunu var."
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