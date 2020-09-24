1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ten "Gazi Mustafa Kemal" diye bahsettikten sonra parti içinden tepki toplayan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: "İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk; bunlar aynı şey zaten. Bunlar yapay tartışmalar"
 24 Eylül 2020 00:08
+Aa- Yazdır
Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten

Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'ten "Gazi Mustafa Kemal" diye bahsetmesine sahip çıktı. Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz ile eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın gündeme getirdiği 'Atatürk' tartışması hakkında Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar. Bunlar belli çevreler tarafından CHP'nin içini karıştırmak için körükleniyor. Karışmaz. CHP'nin ilkeleri, programı var. Ülkenin sorunlarını çözmek için bir kabiliyeti var. Bizim sorunumuz, doğruya doğru kitlelere kendimizi anlatmak. Kendini iktidara eklemlemiş medya bize yer vermez. Toplum bölündü, bu da iktidarın işine geliyor. Ekonomik sorunlar çok ciddi. Halk da görüyor bunu görüyor. Ayasofya dediler, ne oldu? Canan Hanım bizim il başkanımız elbette yanındayım. Canan Hanım'ın, Atatürk'ü sevmemesi mümkün mü? Bu tartışmalar Türkiye'nin, İstanbul'un gündeminde değil. Türkiye'de işsizlik, yoksulluk, uyuşturucu sorunu var."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
24 Eylül 2020 01:11		 24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Eylül 2020 00:05
ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
24 Eylül 2020 00:02		 Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi
23 Eylül 2020 23:38
Bakan Soylu: Paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti
23 Eylül 2020 22:35		 Kılıçdaroğlu: İddianame, Demirtaş için şeref madalyasıdır
23 Eylül 2020 22:32
Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı
23 Eylül 2020 21:33		 Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
23 Eylül 2020 21:22
TDK'den Sivas Belediyesine ödül
23 Eylül 2020 21:11		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
23 Eylül 2020 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:11 - Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır01:01 - 2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak00:57 - Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü00:43 - Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti00:33 - MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi00:12 - İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
00:08 - Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten00:05 - 24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?00:02 - ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor23:52 - İstanbul Emniyet Müdürü huzur uygulamasına katıldı23:48 - 60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı
23:44 - Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı23:38 - Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi23:16 - Göbeklitepe'de balon turları başlayacak22:51 - 1 milyon liralık haksız kazanç elde eden 2 kişi tutuklandı22:35 - Bakan Soylu: Paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti
22:32 - Kılıçdaroğlu: İddianame, Demirtaş için şeref madalyasıdır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öksürüğün geçmemesi 2
Terör örgütü YPG'ye güvence veren ülke 1
eskitmek 1
masterchef 1
akbük plajı 1
sam wills 1
Andersen 1
totem amaçlı koltuk değiştirmek 1
papanın katırı 3
Ergo 2
SON İLANLAR
Aydın Zeybek Kreş Enerji 2 İşçi Alacak
Bozköy Belediyesi İşçi Alacak
Pertek Sosyal Hizmet Merkezi İşçi Alacak
Birleşik Krallık Hükümeti burs duyurusu
İslamabad COMSATS Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam