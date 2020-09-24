MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü canlı dersler için ilkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda günlük toplam 6 ders saati aşılmamalıdır dedi.
|24 Eylül 2020 00:33
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, İlkokul ve Ortaokullarda Canlı Ders Saatleri konulu bir resmi yazı yayımladı. Bu yazıda "Aynca eğitimdeki pedagojik ilkeler doğrultusunda canlı dersler için ilkokullarda günlük toplam 4 ders saati, ortaokullarda günlük toplam 6 ders saati aşılmamalıdır." denildi.
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