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Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü

Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 24 Eylül 2020 00:57
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Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, ''Maalesef bir Covid şehidimiz daha; Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu'nu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tıp camiasına başsağlığı diliyorum.'' İfadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ertan Tatlıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Leymosun'luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun" dedi.

Akıncı'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu'nu kaybettik. İki hafta kadar önce telefonda konuştuğumuzda hiç bir sağlık sorunu olmayan bu dostumuzu da ne yazık ki Ankara'da koronaya kurban verdik.

Kendisine Allah'tan rahmet dilerken sevgili eşi ve oğlunun acısını paylaşıyorum. Tüm yakınlarının, sevenlerinin Leymosun'luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun."
Memurlar.Net
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