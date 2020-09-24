2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak
MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020 YLSY kapsamında, başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananların bugün açıklanacağını duyurdu.
|24 Eylül 2020 01:01
|+Aa- Yazdır
2020 YLSY kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar 24.09.2020'de (bugün) aşağıda verilen link üzerinden açıklanacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık
23 Eylül 2020 16:19
|Özel eğitim imkanları 81 ile yayılıyor
23 Eylül 2020 08:21
|Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin video: Okullar böyle açıldı
22 Eylül 2020 16:12
|Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
22 Eylül 2020 11:57
|MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi
22 Eylül 2020 11:15
|Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına katıldı
21 Eylül 2020 14:03
|Ziya Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik
21 Eylül 2020 13:28
|Yüz yüze eğitim başladı
21 Eylül 2020 09:21
|Türkiye genelinde okullar 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor
21 Eylül 2020 07:35
|MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak
20 Eylül 2020 17:22