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2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak

MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2020 YLSY kapsamında, başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananların bugün açıklanacağını duyurdu.
 24 Eylül 2020 01:01
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2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklanacak

2020 YLSY kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar 24.09.2020'de (bugün) aşağıda verilen link üzerinden açıklanacaktır.

Link için tıklayınız.
Memurlar.Net
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