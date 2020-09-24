ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!
|24 Eylül 2020 10:04
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Bilindiği üzere, 2019 Ekim ve sonrası dönemlerde başvuran doçent adaylarının yağmacı/şaibeli dergilerde yayımlanmış makalesinin olup olmadığı görevlendirilen jüri üyeleri tarafından değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı jüri üyesi olarak görevlendirilen profesörlerin şaibeli dergilerle ilgili dikkat etmesi gereken hususlara tekrar dikkat çekti.
Buna göre,
-Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergiler,
-Abonelik usulüyle çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
-Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler,
Şaibeli dergi kriterleri olarak belirlenmiştir.
Ancak, başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi şeklen yukarıda belirtilen "beyannamede kullanılamaz dergiler" nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar varsa gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilecektir.
İŞTE ÜAK YAZISI
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