1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, jüri üyesi olarak görev alan profesörlere şaibeli dergileri değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme yaptı!
 24 Eylül 2020 10:04
+Aa- Yazdır
ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!

Bilindiği üzere, 2019 Ekim ve sonrası dönemlerde başvuran doçent adaylarının yağmacı/şaibeli dergilerde yayımlanmış makalesinin olup olmadığı görevlendirilen jüri üyeleri tarafından değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı jüri üyesi olarak görevlendirilen profesörlerin şaibeli dergilerle ilgili dikkat etmesi gereken hususlara tekrar dikkat çekti.

Buna göre,

-Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret alan dergiler,

-Abonelik usulüyle çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,

-Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler,

Şaibeli dergi kriterleri olarak belirlenmiştir.

Ancak, başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi şeklen yukarıda belirtilen "beyannamede kullanılamaz dergiler" nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar varsa gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilecektir.

İŞTE ÜAK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ODÜ'de 3 fakülte hariç uzaktan eğitim yapılacak
23 Eylül 2020 18:58		 Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
23 Eylül 2020 08:42
Atatürk Üniversitesi yüksek lisans programlarına rekor başvuru
22 Eylül 2020 17:55		 YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde
21 Eylül 2020 21:52
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
19 Eylül 2020 08:26		 YÖK, ÖYP tercih sonuçlarını açıkladı
18 Eylül 2020 10:17
Bir üniversite daha güz dönemi eğitim kararını açıkladı
16 Eylül 2020 15:05		 YÖKAK, üniversitelerin memnuniyet anketlerini ilan etti!
16 Eylül 2020 14:14
İşte uzaktan eğitime dair kararını açıklayan 107 Üniversite
13 Eylül 2020 17:26		 17 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
12 Eylül 2020 20:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:58 - '83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'10:55 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 104 bini aştı10:47 - TSK'da 'düğün ve nikah' uyarısı10:45 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı10:44 - Gram altın 458 lira seviyelerinde10:35 - 2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklandı
10:34 - Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!10:33 - Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor10:15 - Borsa güne düşüşle başladı10:14 - 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika Belgeseli'nin ilk gösterimi yapıldı10:14 - Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti10:13 - Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
10:13 - Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular10:10 - Türkiye'de ilk... Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı10:07 - Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin10:05 - Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum10:04 - ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!
10:03 - Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selman öğüt'ün kemalizme virüs demesi 1
among us 1
fabio martins 1
salatada maydanozu manifesto 3
bae'den incirlik üssü çıkışı 3
üniversitenin 1 günde sınav sonucunu değiştirmesi 3
tirmit 1
evlenemeyen kızlar 2
kişi başına düşen milli gelir 1
gram altın 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam