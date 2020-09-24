Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
İçişleri Bakanı Soylu, Anayasa Mahkemesi ile kişisel bir sorunu olamayacağını ifade ederek, 'Bir AYM üyesinin bisikletini gösterip, Anayasa'nın 130. maddesini ortaya koyup, sadece PR üzerinden tweet atması son derece sakil bir davranıştır' diyerek eleştirilerini sürdürdü.
|24 Eylül 2020 01:11
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce eleştirdiği Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Anayasa Mahkemesi ile kişisel bir sorunumuz olamaz. Bir AYM üyesinin bisikletini gösterip, Anayasa'nın 130. maddesini ortaya koyup, sadece PR üzerinden tweet atması son derece sakil bir davranıştır. Ben görünce, bir reaksiyon ortaya koymuşum, eleştirme hakkı her zaman var. AYM içerisinde bulunan arkadaşlar, üyeler karşı oy yazmıyorlar mı? Öyle bir hava oluşturuluyor ki, biz buna müdahale etmişiz de, bir şey söylemişiz de, bu da Anayasa'sa aykırı gelmiş" ifadelerini kullandı.
Sakil: Çirkin, kaba
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten
24 Eylül 2020 00:08
|24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Eylül 2020 00:05
|ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
24 Eylül 2020 00:02
|Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi
23 Eylül 2020 23:38
|Bakan Soylu: Paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti
23 Eylül 2020 22:35
|Kılıçdaroğlu: İddianame, Demirtaş için şeref madalyasıdır
23 Eylül 2020 22:32
|Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı
23 Eylül 2020 21:33
|Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
23 Eylül 2020 21:22
|TDK'den Sivas Belediyesine ödül
23 Eylül 2020 21:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
23 Eylül 2020 20:32