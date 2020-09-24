Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce eleştirdiği Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Anayasa Mahkemesi ile kişisel bir sorunumuz olamaz. Bir AYM üyesinin bisikletini gösterip, Anayasa'nın 130. maddesini ortaya koyup, sadece PR üzerinden tweet atması son derece sakil bir davranıştır. Ben görünce, bir reaksiyon ortaya koymuşum, eleştirme hakkı her zaman var. AYM içerisinde bulunan arkadaşlar, üyeler karşı oy yazmıyorlar mı? Öyle bir hava oluşturuluyor ki, biz buna müdahale etmişiz de, bir şey söylemişiz de, bu da Anayasa'sa aykırı gelmiş" ifadelerini kullandı.

Sakil: Çirkin, kaba