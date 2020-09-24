Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
|24 Eylül 2020 04:34
|+Aa- Yazdır
ATAMA KARARLARI
Karar: 2020/432 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;
- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN,
- Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, atanmıştır.
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Tolga DEPCİ atanmıştır.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN atanmıştır.
Haşan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Türkay DERELİ atanmıştır.
Toros Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ömer ARIÖZ atanmıştır.
23 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
24 Eylül 2020 04:37
|Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
24 Eylül 2020 01:11
|Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten
24 Eylül 2020 00:08
|24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Eylül 2020 00:05
|ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
24 Eylül 2020 00:02
|Bakan Soylu: 125 bin kişi kamudan ihraç edildi
23 Eylül 2020 23:38
|Bakan Soylu: Paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti
23 Eylül 2020 22:35
|Kılıçdaroğlu: İddianame, Demirtaş için şeref madalyasıdır
23 Eylül 2020 22:32
|Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı
23 Eylül 2020 21:33
|Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
23 Eylül 2020 21:22