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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

 24 Eylül 2020 04:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

ATAMA KARARLARI

Karar: 2020/432 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;

- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN,

- Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, atanmıştır.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Tolga DEPCİ atanmıştır.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN atanmıştır.

Haşan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Türkay DERELİ atanmıştır.

Toros Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ömer ARIÖZ atanmıştır.

23 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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