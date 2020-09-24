Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|24 Eylül 2020 04:44
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