1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

Yunanistan ve Fransa, Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi tehdit ederek bir yere varamayacaklarını anladı. Doğu Akdeniz'deki haklılığını her koşulda savunarak geri adım atmayan Türkiye'nin politikası sonuç verdi. Diploması kapısı aralandı, birçok lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi.
 24 Eylül 2020 06:10
+Aa- Yazdır
Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, diplomasi ve diyalog kanallarını sonuna kadar açık tutacaklarını belirterek, "Haklarımızı savunurken taviz vermeden hem masada hem sahada olacağız. Doğu Akdeniz'de haklılığımızı her koşulda ve temasta anlatacağız" politikası semeresini verdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilimde diplomasi kazandı. Yunanistan'ın ve başta Fransa olmak üzere destekçisi ülkelerin kışkırtıcı tavrına karşı Türkiye'nin vakur duruşu ve diplomasiyi önceleyen tezleri benimsendi. Türkiye ile Yunanistan arasında 2002-2016 yılları arasında 60 tur yapılan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor.

AYRIŞTIRMA USULLERİNE DE DEVAM

61'incisi İstanbul'da yapılacak olan görüşmelerde sorunların keşfi üzerinde çalışmalara devam edilecek. 14 yıl yürütülen 60 tur görüşmede sonuca varılamayan sorunların tespitinde henüz anlaşamayan taraflar için çözüm ise şimdilik hayli uzak.

Bu süreçte iki ülke silahlı kuvvetleri arasında olası bir kazaya sebebiyet vermemek üzere NATO nezdinde gerçekleştirilen 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı toplantıların da sürmesi bekleniyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların 5'incisi bu hafta yapıldı.

TÜRKİYE'NİN TEZLERİNE YAKLAŞILDI

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeyi amaçlayan askeri görüşmelerin altıncı turu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderleriyle bizzat gerçekleştirdiği görüşmelerle birlikte bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiyi önceleyen Türkiye'nin tezlerine yaklaşıldığı görülüyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak
24 Eylül 2020 08:56		 Berberoğlu için dört ayrı görüş
24 Eylül 2020 08:37
AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi
24 Eylül 2020 08:06		 'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
24 Eylül 2020 07:48
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü
24 Eylül 2020 07:29		 Fikir yok küfür var
24 Eylül 2020 07:20
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
24 Eylül 2020 01:11		 Kılıçdaroğlu: İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk, bunlar aynı şey zaten
24 Eylül 2020 00:08
24 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Eylül 2020 00:05		 ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
24 Eylül 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:58 - Taksim'de genç kadını dakikalarca takip etmişti, istenen ceza belli oldu08:56 - Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak08:50 - Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik08:49 - Asgari ücretli eşin nafakası kesilmez08:41 - Sağlık çalışanları şamaroğlanı değil!08:37 - Berberoğlu için dört ayrı görüş
08:33 - 3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı08:31 - HES'e yeni bir özellik geliyor, artık süreyi de takip edecek08:28 - Trakyalılar karardan çok memnun: Santralin iptali ne güzel oldu be ya08:25 - Kışa hazırlık pazarı ısıttı08:06 - AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi08:02 - Para kesmedi, hapis geliyor!
07:48 - 'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'07:41 - Erdoğan: Aşıda güzel şeyler olacak07:35 - Balkanlarda etnik çatışma endişesi07:34 - Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı07:29 - Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü
07:20 - Fikir yok küfür var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı
Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dam başında sarı çiçek 1
yusuf demir 3
güç kalkanı 1
olumlu dil kullanmak 2
masterchef 1
bal tutan parmağını yalar 1
2 bin selefi derneği iç savaşa hazırlanıyor 3
Tinyaba 1
la cucaracha kukaraça 2
Alaimisema 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam