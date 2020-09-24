Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, diplomasi ve diyalog kanallarını sonuna kadar açık tutacaklarını belirterek, "Haklarımızı savunurken taviz vermeden hem masada hem sahada olacağız. Doğu Akdeniz'de haklılığımızı her koşulda ve temasta anlatacağız" politikası semeresini verdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilimde diplomasi kazandı. Yunanistan'ın ve başta Fransa olmak üzere destekçisi ülkelerin kışkırtıcı tavrına karşı Türkiye'nin vakur duruşu ve diplomasiyi önceleyen tezleri benimsendi. Türkiye ile Yunanistan arasında 2002-2016 yılları arasında 60 tur yapılan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor.

AYRIŞTIRMA USULLERİNE DE DEVAM

61'incisi İstanbul'da yapılacak olan görüşmelerde sorunların keşfi üzerinde çalışmalara devam edilecek. 14 yıl yürütülen 60 tur görüşmede sonuca varılamayan sorunların tespitinde henüz anlaşamayan taraflar için çözüm ise şimdilik hayli uzak.

Bu süreçte iki ülke silahlı kuvvetleri arasında olası bir kazaya sebebiyet vermemek üzere NATO nezdinde gerçekleştirilen 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı toplantıların da sürmesi bekleniyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların 5'incisi bu hafta yapıldı.

TÜRKİYE'NİN TEZLERİNE YAKLAŞILDI

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeyi amaçlayan askeri görüşmelerin altıncı turu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderleriyle bizzat gerçekleştirdiği görüşmelerle birlikte bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiyi önceleyen Türkiye'nin tezlerine yaklaşıldığı görülüyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak