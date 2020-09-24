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Dünya tedbir yorgunu

Koronavirüste normalleşme süreciyle yeniden rekor seviyeye ulaşan vaka sayısı endişelendiriyor. İnsanların artık eskisi kadar tedbirli olmadığına dikkat çeken Prof. Mustafa Çetiner, "Dünyada önlem yorgunluğu oluşmuş durumda. İnsanlar eskisi kadar korona'dan korkmuyor. Salgın özellikle gençler arasında yayılıyor. Bana bir şey olmaz düşüncesi salgının yayılmasında çok etkili" dedi.
 24 Eylül 2020 06:40
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Dünya tedbir yorgunu

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanı yaşamından eden Kovid-19 pandemisi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'de vaka sayılarında ciddi artış gözlenirken, İtalya, İspanya, Fransa, ABD ve İran gibi ülkeler, virüsün yeni merkezleri olmaya aday. Pandemide 9 ayı geride bırakırken, insanların artık eskisi kadar tedbirli olmadığına dikkat çeken Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Türkiye ve dünyada vakalar artıyor. Ancak bununla birlikte insanlar artık yeteri kadar tedbir almıyor, umursamıyor. Dünyada önlem yorgunluğu oluşmuş durumda. İnsanlar eskisi kadar Kovid-19'dan korkmuyor. Pandeminin başında bu sürecin kısa olmayacağını ve uzun dönem bu önlemlerle birlikte yaşayacağımızı ve bu önlemlere adapte olmamız gerektiğini tüm dünyada daha iyi vurgulamalıydık" dedi. Normalleşme ile birlikte vakalardaki artışın da kaçınılmaz olduğunu kaydeden Prof. Çetiner, "Önemli olan bu artışın nedenini test, tarama ve temaslı takibi ile bulmak ve salgını sınırlandırmak. Normalleşme ile vakalar arttı ama daha da önemlisi yaz tatilinde önlemlere uyumun azalması ve sonbahar ile birlikte büyük kentlerin tekrar kalabalıklaşıp iş yerlerine dönmeleri vakaların artmasında oldukça önemli" diye konuştu.

GENÇLER KURALLARA UYMUYOR

Dünya'da günlük vaka sayılarında arka arkaya rekorların kırıldığına işaret eden Prof. Çetiner, "Kimi günlerde rekor kırıldığını 300 binin üzerine çıktığını bile görüyoruz. Avrupa'daki yeni vakaların büyük bölümü 25-49 yaş arası grupta yer alıyor. Türkiye'de de benzer durum söz konusu. Salgın özellikle gençler arasında yayılıyor. Gençlerde bana bir şey olmaz düşüncesi ve kurallara uymama salgının yayılmasında çok etkili" dedi.

FRANSA'DA 81, İTALYA'DA 115 OKUL KAPATILDI

Çetiner, "Gençlerin çok aktif, dinamik ve mobil olması da domino taşı gibi Kovid-19'un birçok kişiye özellikle de evlerde yaşlı popülasyona bulaşmasına yol açıyor. Avrupa'daki bir diğer sorun ise özellikle evden çalışanların ofislere iş yerlerine geri dönmesi ve okulların açılması. Avrupa'da birçok okul açıldı ancak vakalar artınca birçok tekrar kapatılmak zorunda kalındı. Örneğin Fransa'da 81, İspanya'da ise 115 okul kapatıldı. Özellikle İtalya'da da yaz tatili ile vakaların oldukça arttığı belirtiliyor. Sınırların açılması ve yaz tatilleri nedeniyle vakaların yüzde 50 arttığı açıklandı" diye konuştu.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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