1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli ikmal gemisi gün sayıyor

Türkiye'nin ikinci en büyük, yerli ve milli ikmal gemisinin çelik kısmının yüzde 70'i tamamlandı. Sefine Tersanesi Başkanı Demir Koloğlu, "2020'de koronaviüse rağmen hızlı başladık. Eylül'e kadar toplam 5 geminin teslimini gerçekleştirdik. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projemizin yüzde 50'si tamam diyebiliriz" dedi.
 24 Eylül 2020 07:18
+Aa- Yazdır
Milli ikmal gemisi gün sayıyor

Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, savunma sanayii için yerli ikmal gemisi çalışmalarının son hızla devam ettiğini bildirdi. Koloğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilk projemiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projemize başladık. Proje doğrultusunda yaklaşık 200 metre boyundaki DİMDEG'in inşasını sürdürüyoruz. Bu, donanmamıza yapacağımız ikinci en büyük, yerli ve milli en büyük ilk gemi olacak. Çelik kısmın yüzde 70 inşası tamamlandı, projenin toplamda bitmesi anlamında ise yüzde 50'ler civarında diyebiliriz " diye konuştu.

PANDEMİDE SEKTÖR HEDEF BÜYÜTTÜ

"2020 yılına yeni tip koronaviüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hızlı başladık. Eylül ayına kadar toplam 5 geminin teslimini gerçekleştirdik. 2020 yılı sonu ciro hedefimizi 200 milyon avroydu fakat yıl sonuna kadar 245 milyon avro ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

55 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Koloğlu, sektörün 55 bin kişiyi istihdam ettiğini, bunun 25 binin Tuzla'da, 20 bininin Yalova'da, kalanının ise diğer illerde olduğunu aktararak, kendilerinin de Sefine Tersanesi olarak sektörde ciddi bir paya sahip olduklarını anlattı.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

Gemi inşa çalışmalarına kuru yük gemisi ile başladıklarını dile getiren Koloğlu, çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti: "Gestaş firması için yüzde yüz yerli feribotlar ve Kıyı Emniyeti İdaresi için imal edilen SAR botlar ve tabi afetlerde de kullanılmak üzere, acil durum müdahale gemisi olan "Nene Hatun" gibi seçkin gemiler inşa edildi. Yıllık 40 bin ton sac işleme kapasitesine sahibiz. LNG tahrikli veya tamamen akülerle sevk olan ya da her iki özelliği bünyesinde barındıran yeni nesil gemiler; çevreci, teknolojik ve enerji tasarrufu yüksek olan projelerle sektörümüzde fark yaratıyoruz.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kışa hazırlık pazarı ısıttı
24 Eylül 2020 08:25		 Bakan Dönmez: Ekim ortasında müjde bekliyoruz
24 Eylül 2020 07:05
Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak
23 Eylül 2020 21:28		 Devlet desteğiyle yılda 200 ton peynir üretiyor
23 Eylül 2020 21:04
Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz
23 Eylül 2020 11:25		 Akkuyu'da 2. ünitede reaktör temeli tamam
23 Eylül 2020 08:08
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Yönetmelik
23 Eylül 2020 01:01		 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Eylül 2020 00:59
Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış
22 Eylül 2020 21:15		 S. Bayraktar'ın başlattığı kampanyada tablet sayısı 81 bine ulaştı
22 Eylül 2020 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:58 - Taksim'de genç kadını dakikalarca takip etmişti, istenen ceza belli oldu08:56 - Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak08:50 - Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik08:49 - Asgari ücretli eşin nafakası kesilmez08:41 - Sağlık çalışanları şamaroğlanı değil!08:37 - Berberoğlu için dört ayrı görüş
08:33 - 3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı08:31 - HES'e yeni bir özellik geliyor, artık süreyi de takip edecek08:28 - Trakyalılar karardan çok memnun: Santralin iptali ne güzel oldu be ya08:25 - Kışa hazırlık pazarı ısıttı08:06 - AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi08:02 - Para kesmedi, hapis geliyor!
07:48 - 'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'07:41 - Erdoğan: Aşıda güzel şeyler olacak07:35 - Balkanlarda etnik çatışma endişesi07:34 - Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı07:29 - Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü
07:20 - Fikir yok küfür var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı
Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
ABD Büyükelçisi: Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor
İBB, Üsküdar'da Kız Kulesinin karşısındaki büfeleri yıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diego perotti 1
evlenemeyen kızlar 2
2020-21 marcao sezonu 4
yavuz bingöl 4
sutür atmak 1
yusuf demir 3
güç kalkanı 1
rasputin 1
mısır çarşısının günü geçmiş cevizleri 1
27.09.2020 galatasaray vs fenerbahçe maçı 4
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam