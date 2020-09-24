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Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü

Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli olarak atılımını gerçekleştirdiği İHA ve SİHA'lar Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan spiker İoannis Theodotratos, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lardan övgü dolu sözlerle bahsederken, Atina hükümetine de bu atılımları gerçekleştirmediği için eleştirdi.
 24 Eylül 2020 07:29
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Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim Yunan medyasında büyük yer kaplarken, Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli olarak atılımını gerçekleştirdiği savunma sanayii ile ne derece caydırıcı bir güç olduğu da gözler önüne seriliyor. Bu konuya dikkat çeken Yunan spiker İoannis Theodotratos, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ları anlatırken Yunanistan hükümetine de bu atılımları gerçekleştiremedikleri için sitem etti.

Yunan spiker Theodotratos, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Size Türkiye'de halihazırda geliştirilmekte olan en önemli iki programı tekrar göstereceğim. İlki, teknolojisini tamamen Almanlardan aldıkları denizaltı programından farklı olarak tamamen yerli olarak üretilen gemi programı.

Bildiğiniz gibi Türk gemi programlarına aktarılan Alman teknolojisi ile ileride 6 yeni Type 214 TM Piri Reis denizaltısı inşa edilecek.Bunlar modern ve ağır tip torpidolara sahip denizaltılar olacaklar. Sözde maliyet nedeniyle satın almaya devam etmeme kararı almadığımız torpidolara. Bu bizim farkımız, ve bunun bir bedeli var. Türkler ekonomik kriz olsun ya da olmasın almak istediğini alıyor, biz ise almıyoruz. İlk amfibi harekat gemisi ile ilk küçük uçak gemisi, TCG Anadolu diğeri ise TCG Trakya, 2021'de faaliyete geçecek.

İHA ve SİHA üretimi

Bir diğer konusu ise İHA ve SİHA'lar. Uzun zamandır İHA'ları göstermekte ısrar ediyorum çünkü bu sistemler ileride kara, deniz ve hava savaşının geleceğini oluşturacak. Bunlar ihlal yapan yeni araçlar, gemilerimizi hedef alıyor ve bunlar diğer tarafın nasıl tepki verdiğini anlamanın bir yolu.

Müttefiklerle gerekli adımları atabiliriz, sadece istememiz yeterli. Ama istemiyoruz ve bu yüzden onlara öncülük etme ve bir adım önde olma şansı veriyoruz"
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