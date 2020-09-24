'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım
|24 Eylül 2020 07:48
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyasette devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Soylu: "Yaklaşık 8 yıldır AK Parti'de çalışıyorum. Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bugünü önemlidir. Bu dönemi iyi atlatmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışma şerefidir. Erdoğan'dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşında herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama Erdoğan'la çalıştı şerefiyle bitirdi. Bundan daha şeref bir şey yok."
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