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AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi

MKYK toplantısında Doğu Akdeniz ile ilgili ön koşulsuz müzakerelere açık olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumaya devam edeceğiz" dedi. Toplantıda, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan okulların açılmasıyla ilgili öneri geldi.
 24 Eylül 2020 08:06
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AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Doğu Akdeniz ile ilgili, "Türkiye'nin diplomatik gücü ile askeri gücü birbirinin tamamlayıcısıdır. Doğu Akdeniz meselesinde diplomasinin tüm imkanlarını kullanmak önceliğimiz. Ön koşulsuz müzakerelere açığız. Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumakta tereddüdümüz olmadığını her platformda vurgulamaya devam edeceğiz" dedi. Toplantıda, 10 yaş altı tüm çocukların yüzyüze eğitime başlamasıyla ilgili görüşlerin dillendirildiği belirtilirken, eğitim öğretimin başladığı anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için 3 hafta sonra kapsamlı bir rapor hazırlanacağı, hem tedbirler hem de vaka sayılarındaki artışın değerlendirileceği kaydedildi.

Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan MKYK toplantısında parti kurmaylarıyla bir araya geldi. MKYK toplantısına, başladıktan kısa bir süre sonra Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma için ara verilirken, kurul üyeleri Erdoğan'ın konuşmasını canlı dinledi. MKYK üyelerinin Erdoğan'ı, "Mazlumların hakkını koruyan kapsayıcı konuşmasından" dolayı tebrik ettiği ifade edildi.

'Diplomasi öncelik'

Alınan bilgiye göre Erdoğan, toplantıda, Doğu Akdeniz konusunda mesajlar verdi. Türkiye'nin yumuşak gücü diplomasi ile sert gücü askeri varlığının birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu söyleyen Erdoğan'ın şunları kaydettiği belirtildi: "Yaşanan gelişmeler bize birkez daha gösterdi ki önemli olan bu ikisini uygun zamanda ve gerektiğinde kullanarak netice almak. Doğu Akdeniz meselesinde diplomasinin tüm imkanlarını kullanmak önceliğimiz. Önkoşulsuz müzakerelere açığız. Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumakta tereddüdümüz olmadığını her platformda vurgulamaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yaklaşımlarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni cesaretlendirdiğini belirten Erdoğan, Sevilla Anlaşması ile ilgili açıklamasını olumlu bulduğunu söylediği ABD'nin bundan sonraki süreçte de tarafsız kalmasını umduğunu kaydetti. Erdoğan, AB ile ilişkiler için de "Avrupa Türkiye'siz olmaz. Bunu hesaba katarak adım atmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, yaklaşan ABD seçimleriyle ilgili; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise terörle mücadele ve uyuşturucu operasyonlarına yönelik kısa birer sunum yaptığı öğrenildi.

'Yeni yüzlere alan açın'

Toplantıda, AK Parti'nin kongre sürecine değinen Erdoğan'ın parti teşkilatında yeni yüzlere alan açılmasını istediği, partiye üye kazandırma faaliyetlerine MKYK üyelerinin bizzat sahada katkı vermeleri talimatını verdiği de belirtildi.

'Okullar açılsın' önerisi

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı sunumda, dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Erdoğan, aşı çalışmalarının Türkiye'de de hızla devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde güzel gelişmeleri duyuracağız. Ancak unutulmamalı ki aşı gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konunun ticarete dökülmemesi gerekiyor" diye konuştu.
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