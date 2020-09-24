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Para kesmedi, hapis geliyor!

Artan vaka sayıları yeni toplumsal önlemleri gündeme getirdi. Kesilecek para cezalarının yanı sıra, karantina kurallarını çiğneyenlere Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranış' maddesinden 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi sağlanacak.
 24 Eylül 2020 08:02
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Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.

CEZALAR İŞLEMDE

Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor.

SAVCILAR DEVREDE

Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.

Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM'lerdeki saat ayarlamaları da gündemde.

Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor.

İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.
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