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Trakyalılar karardan çok memnun: Santralin iptali ne güzel oldu be ya

Bölge halkının ve çevrecilerin 'Çiçek gibi Trakya'ya termik santral olmaz be ya' sloganıyla başlattıkları mücadele sonunda santral projesi iptal edildi.
 24 Eylül 2020 08:28
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Trakyalılar karardan çok memnun: Santralin iptali ne güzel oldu be ya

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre:
Kırklareli'nin Tekkeşeyhler mevkiinde bulunan Dokuzhöyük ve Yenimahalle köylerinde kurulması planlanan termik santral projesi, bölge halkının tepkisi sonrası iptal edildi. Projenin iptal edilmesinin ardından Milliyet'e konuşan bölge halkı, kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.


Kırklareli'nin Dokuzhöyük mevkiinde kurulması planlanan termik santral projesi, bölge halkının ve çevrecilerin kararlı mücadelesi sonrasında iptal edildi. Projenin tarım arazilerine ve bölgeye vereceği zararı raporlaştıran çevre örgütü Greenpeace, "Trakya'da üç santralin iptaliyle termik santrallere bağlı yaşanabilecek 11 bin 230 erken ölümün önüne geçilmiş oldu. 'Çiçek gibi Trakya'ya kömürlü termik santral olmaz be ya' sloganımız karşılık buldu" değerlendirmesini yaptı.

'Tehdit kalktı'

Yüzde 85'i tarım arazisi olan, 50 hektarlık alanı kapsayan termik santral projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiğini duyuran Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, şöyle konuştu: "Bugün Trakya halkının ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi, bir kömürlü termik santral tehdidini daha ortadan kaldırdı.

Kırklareli'nde planlanan kömürlü termik santrale, yaşamları, gelecekleri ve temiz hava hakları için, ayçiçeği aşkına 'hayır' diyen Trakya halkı kazandı. Greenpeace Akdeniz'in, bölge tarımıyla ilgili raporu, santralin planlandığı bölgenin birinci sınıf tarım topraklarından oluştuğunu ortaya koymuştu. Santral su kaynaklarını ve bölgenin temiz havasını da tehdit ediyordu. ÇED raporu santralin saatte 120 ton su tüketeceğini ifade ediyordu. Yine Greenpeace'in yaptığı modellemeye göre, santral doğaya yılda yaklaşık 3 milyon ton karbondioksit salacaktı.

Projeyi mümkün kılan çevre düzeni planı değişikliği de geçtiğimiz aylarda Danıştay tarafından iptal edilmişti. Yargının verdiği bu kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projenin tarım toprakları ve su kaynakları üzerindeki etkisini gözeterek aldığı bu nihai karar ile takip etmesini memnuniyetle karşılıyoruz."
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