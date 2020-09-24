HES'e yeni bir özellik geliyor, artık süreyi de takip edecek

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Birinci, "Temaslı ya da pozitif iseniz, evde izolasyonda geçirdiğiniz süreyi ve kalan sürenizi Hayat Eve Sığar hesabınızdan takip edebilirsiniz" mesajıyla uygulamadaki yeniliği duyurdu. Öte yandan daha önce getiren "ihbar" özelliği ile HES üzerinden işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda ihbar işlemi gerçekleştirilebiliyor. Uygulamada, ihlal bildiriminin, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek anında değerlendirileceği öğrenildi.

İstanbul'da HES'li dönem

Yeni tip koronavirüs vaka sayısının artması, salgında grip sezonunun başlaması ve şehinr dışına gidenlerin dönüşüyle birlikte vaka sayısında artışın öngörüldüğü İstanbul'da dünden itibaren yeni bir tedbir daha uygulamaya kondu. Toplu taşımada sosyal mesafenin sağlanabilmesi için kamuda mesai saatlerinin düzenlendiği İstanbul'da devlet kurumlarında yapılacak bütün işlemler için Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlükleri'nde yapılacak tüm işlemler için öncelikle HES kodu talep edilecek. Bu kurumlardaki randevu talepleri öncesi ve kuruma girişlerde HES kodu olmadan işlem yapılamayacak. Bu kapsamda kentte bazı kamu kurumlarına gelen vatandaşlar HES kodu okutularak içeriye alındı. Bu şekilde randevu alamayanların ise görevlilerin yardımıyla HES kod alınarak içeriye girişleri sağlandı. Daha önce İzmir, Diyarbakır, Denizli ve Kilis'te de başlatılan uygulama bugünden itibaren Bursa'da da zorunlu olacak.