3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı
3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı
|24 Eylül 2020 08:33
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3 bine yakın ürün için getirilen ilave gümrük vergisinin uygulama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. İlave gümrük vergisi uygulaması 30 Eylül'de sona erecekti.
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