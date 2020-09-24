Berberoğlu için dört ayrı görüş

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre:

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı sonrası CHP'li Enis Berberoğlu'nun düşürülen milletvekilliğini geri alıp alamayacağı konusunda, hukukçular gibi siyasiler de farklı görüşler ortaya koydu. Milliyet'in görüşlerine başvurduğu Meclis Anayasa Komisyonu üyelerinden AK Partili Ali Özkaya ve Emine Zeybek, gerekçeli kararın beklenmesi gerektiğini belirtirken, MHP'li Feti Yıldız, Berberoğlu'nun milletvekilliği sıfatını otomatik olarak yeniden kazanamayacağını ifade etti. CHP'li Bülent Tezcan ise, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Berberoğlu'na çağrı yaparak vekilliğini geri verebileceğini söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da, Berberoğlu'na ilişkin yargı kararının Genel Kurul'da alelacele okutulmasının yanlış olduğuna vurgu yaparak, "telafi etmesi gereken Meclis'tir" dedi. Berberoğlu olayında AYM'ye bireysel başvuru hakkının henüz 8 yıl önce tanınması nedeniyle siyasi tarihimizde örneği olmayan bir durumla karşı karşı kalınırken, vekiller, Berberoğlu'nun milletvekilliğine geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin özetle şu görüşleri dile getirdi:

Ali Özkaya (AK Parti, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili): Bu, hukukla siyasetin içiçe girdiği bir konu haline geldi. Cumhuriyet tarihinde bir ilk, neden çünkü bireysel başvuru yoktu. Ve emsali olmadığı için de nasıl hareket edileceğine ilişkin somut karar yok. İlgili taraflar gerekçeli karar çıkınca kararını verecektir.

Emine Zeybek (AK Parti, Anayasa Komisyonu Sözcüsü): AYM'nin verdiği kararla yeni bir durum ortaya çıktı. Hukuk devletiyiz, AYM'nin verdiği karara saygı duymak durumundayız. Elbette AYM'nin verdiği kararın gerekçelerini görerek hareket etmek gerekecek. Meclis Başkanlığı ve konunun tarafları hukuki görüş oluşturmak için çalışıyor. Gerekçeli karar görüldükten sonra emsali olmayan bu durum için yol haritası çizilecektir.