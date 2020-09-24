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Sağlık çalışanları şamaroğlanı değil!

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin gözaltı sayısı beşe çıktı. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, hastanelerdeki polis sayısının artırılmasını istedi.
 24 Eylül 2020 08:41
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Sağlık çalışanları şamaroğlanı değil!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanma, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Saldırı, 'sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti' bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, "Sağlık çalışanlarımız, hayatını insanların sağlığına adıyor. Yıllarca zor eğitimlerden geçiyorlar ve maddiyatla ölçülmeyecek derecede fedakarlar. Sağlık çalışanları kimsenin şamar oğlanı değildir" dedi.

KANUNİ DÜZENLEME İSTİYORUZ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kaldıracak güç ve sabırlarının kalmadığını ifade eden Toy, "Kanuni düzenlemeler yapılıp saldırganlar en ağır şekilde cezalandırılmalı.

Hastanelerdeki polis noktalarındaki polis sayıları artırılmalı" diye konuştu. 'Sağlık bir bütündür' ilkesini hatırlatan Toy, "Hastanede doktor ve hemşirelerin dışında çok sayıda personel bulunuyor. Yapılacak ek ödemelerin, sosyal ve özlük haklarının bütün hastane çalışanlarını kapsamasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu arada Hindistan, sağlık çalışanlarına saldıranlara yedi yıl hapis 1350-2000 dolar arasında para cezası vereceğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısının 5,5 milyona ulaşmasından sağlık çalışanlarını sorumlu tutan bazı çevreler hastane ve sağlık merkezlerine saldırılar düzenliyor.

Neşra Durmaz
Türkiye
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