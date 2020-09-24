Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
|24 Eylül 2020 08:50
|+Aa- Yazdır
24 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 4 değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler şu şekildedir:
1- Avukatların, haftanın belirli günlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılması için düzenleme yapıldı.
2- Sözleşmeli personel alım ilanlarının, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurulması için düzenleme yapıldı.
3- Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında "Alan Uzmanı" unvanlı sözleşmeli personel istihdamı ve Başkanlıkta çalışan bazı personelin bu unvana atanabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
4- Havacılık Sertifikasyon Uzmanının niteliği değiştirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde AİM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı, ATSEP Personeli, Ekip Planlama Uzmanı, Kabin Emniyet Uzmanı ce Uçuş Tabibi unvanlarında sözleşmeli personel istihdamı için düzenleme yapıldı.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
23 Eylül 2020 11:45
|ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
21 Eylül 2020 15:50
|Araştırma görevlisi alımında lisans mezuniyet notu şartı koyulabilir mi?
21 Eylül 2020 14:05
|2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
21 Eylül 2020 09:16
|'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı
21 Eylül 2020 08:26
|ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
20 Eylül 2020 17:00
|11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
20 Eylül 2020 00:04
|Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
20 Eylül 2020 00:03
|Adalet Bakanı Gül: Yakında 10 bin personel alımı için ilan açacağız
19 Eylül 2020 22:45
|KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı
19 Eylül 2020 17:41