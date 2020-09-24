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Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 4 değişiklik yapıldı
 24 Eylül 2020 08:50
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Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik

24 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 4 değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1- Avukatların, haftanın belirli günlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılması için düzenleme yapıldı.

2- Sözleşmeli personel alım ilanlarının, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurulması için düzenleme yapıldı.

3- Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığında "Alan Uzmanı" unvanlı sözleşmeli personel istihdamı ve Başkanlıkta çalışan bazı personelin bu unvana atanabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

4- Havacılık Sertifikasyon Uzmanının niteliği değiştirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde AİM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı, ATSEP Personeli, Ekip Planlama Uzmanı, Kabin Emniyet Uzmanı ce Uçuş Tabibi unvanlarında sözleşmeli personel istihdamı için düzenleme yapıldı.

Yapılan değişiklikleri görmek için tıklayınız.
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