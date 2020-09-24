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Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak

CHP Lideri, gelecek seçimlerde ittifak kurulan partilerle zorunlu bir protokol anlaşması yapıp önce sembolik bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyip sonra da parlamenter sisteme geçiş yapılacağını söyledi.
 24 Eylül 2020 08:56
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Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak

Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair soruları yanıtladı.

Gelecek seçimler hakkında planlarını paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde parlamenter sistem vardı.

CHP olarak gelecek seçimlerde iktidar olacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük hedeflerinin parlamenter sisteme geçiş olduğunu belirtti.

ÖNCE SEMBOLİK CUMHURBAŞKANI SONRA PARLAMENTER SİSTEM

2023 seçimlerinde ittifak kurulan partilere zorunlu bir protokol imzalatacaklarını belirten CHP Lideri, belirlenecek adayın sembolik olacağını söyledi.

Konu ile ilgili Kılıçdaroğlu, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi;

"Biz yasamanın yürütmeyi denetleyebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu an yürütme yasamanın üzerinde tahakküm kurmuş. Cumhurbaşkanı, 'Siz bilmiyorsunuz Türkiye 85 ildir' dese, o kanun meclisten geçer. Seçim zamanında ittifakı oluşturan liderler bir protokol imzalamak zorunda.

Cumhurbaşkanı olacak adayımız bir süre sonra sembolik olacak. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Denetlenebilir olacağız. Sayıştay'ı evrensel kurallarla donatacağız. Hesap vermekten korkmayan bir iktidar olacağız."
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