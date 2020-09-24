Mehmetçik'e terminatör tüfek geliyor
|24 Eylül 2020 09:04
|+Aa- Yazdır
Demir, 'Taşınabilir Mühimmat Sistemleri' olarak tanımlanan DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale geldiğini bildirdi. 5.56 ve 7.62 milimetrelik makineli tüfekler için geliştirilen sistemin en önemli özelliklerinden biri kesintisiz atış imkanı. Söz konusu sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü gibi özellikleriyle Mehmetçik'e sahada önemli avantaj sağlayacak.
Mehmetçik'e 'Terminatör tüfek'
'Terminatör tüfeğin' terörle mücadelede görev yapan personele hız ve imha sürecinde çok büyük avantajlar sağlayacağı belirtildi. Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistemin, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TSK'da 'düğün ve nikah' uyarısı
24 Eylül 2020 10:47
|Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
24 Eylül 2020 10:33
|Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
24 Eylül 2020 10:03
|Akar ve Varank ile TSK komuta kademesinden TÜBİTAK SAGE ziyareti
24 Eylül 2020 09:44
|3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı
24 Eylül 2020 08:33
|HES'e yeni bir özellik geliyor, artık süreyi de takip edecek
24 Eylül 2020 08:31
|Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
24 Eylül 2020 07:34
|İstanbul Emniyet Müdürü huzur uygulamasına katıldı
23 Eylül 2020 23:52
|UMKE, Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı
23 Eylül 2020 19:57
|Diyarbakır'da 106 kişi KYK yurduna yerleştirildi
23 Eylül 2020 19:49