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İpsala'da rüşvet tarifesi: Taksit parası çıksın yeter

Edirne İpsala Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu dahil 18 kişiye yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması tamamlandı.
 24 Eylül 2020 09:06
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İpsala'da rüşvet tarifesi: Taksit parası çıksın yeter

Hürriyet'in haberine göre: İddianameye göre 12 yıla kadar hapsi istenen memurlar, TIR şoförlerinden günlük toplanan rüşvet paraları 15 günde bir 500-600 Euro olarak Müdür Mısırlıoğlu'na iletiliyordu. Dava dosyasına giren rüşvet diyalogları ise ilgi çekici. Kimi memur rüşvet pazarlığına giriyor, kimi ise aylık taksit ödemeleri için rüşvet aldığını belirtiyor.

Türkiye-Yunanistan arasında yolcu ve ticari araç giriş-çıkış işlemlerinin yapıldığı tek gümrük kapısı konumundaki İpsala'ya geçen temmuz ayında operasyon yapıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen Edirne KOM Şube polisleri, Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'nun da olduğu 18 kişiyi göz altına aldı. Savcı Selim Cüre'nin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HER BİRİM AYRI TOPLADI

Aralarında yabancı uyruklu 3 TIR şoförünün de olduğu 18 sanıklı davada, gümrük kapısında kurulan rüşvet organizasyonun işleyişine yer verildi. İddiaya göre Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi çalışan memurlar, 2'şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak TIR şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu'na iletildi. TIR başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 Euro'luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. Mısırlıoğlu'na verilmesi gereken para ayrıldıktan sonra kalan kısım aynı birimde olan memurların arasında paylaştırıldı.

RÜŞVETİ İTİRAF ETTİLER

Gümrük kapısında kurulan rüşvet çarkının nasıl işlediğini ise bazı memurlar sorguda itiraf etti. Tutuklu sanık Nedim Yalın ifadesinde şunları söyledi: "Mısırlıoğlu, Çoban aracılığıyla belli miktarda para toplamamız için bizi sıkıştırıyordu. Biz de TIR'lardan belli miktarda para topluyorduk. Bu paraları Ahmet Çoban'a veriyorduk. Ayrıca, Emrah Korkmaz ve Oytun Esin isimli gümrük memurları ve gümrük muhafazadaki kısım amirleri de Mısırlıoğlu'na para topluyordu. Onlar da 15 günde bir 500 Euro'yu Mısırlıoğlu'na teslim ediyordu." Bir diğer tutuklu Gümrük Memuru Emre Güngör de ifadesinde "Mısırlıoğlu'nun 15 gün aralıklarla vardiya başı 600 Euro para talebi oldu" dedi.

PARALAR EVDE BULUNDU

TIR şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Sanık memur Ertuğrul Şengül'ün evinde 7 bin 915 Euro ile 300 dolar para bulundu. Bir diğer sanık memur Erol Ateş'in evinde ise 8 bin 500 Euro ele geçirildi. Savcılık söz konusu paralar için 'rüşvet parası' değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, Müdür Mısırlıoğlu'nun ayrı bir yapılanmaya giderek, memurların topladığı rüşvet paralarını aldığı kaydedildi.

Hürriyet Gazetesi 27 Temmuz'de Edirne İpsala'daki rüşvet olayını 'Müdür beyin rüşvet çarkı' başlığı ile okurlarına duyurmuştu.
İŞTE DAVA DOSYASINDA YER ALAN RÜŞVET DİYALOGLARI:

TAKSİT PARASI ÇIKSIN YETER

Gümrük memuru Nedim Yalın: Bir ay boyunca 3 bin lira çıkmayacak mı
Gümrük memuru Emre Güngör: 3 bin lira dediğin 500 Euro mu ediyor
Nedim Yalın: Benim başka bir beklentim yok ki... 3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez
Emre Güngör: Çıkar çıkar girişte çıkar
Nedim Yalın: O kadar abi benim fazla gözüm yok. Ben taksitimi ödeyeyim burada kaldığım sürece yeter

MÜDÜRÜN PARASI BUGÜN ÇIKAR

Emre Güngör: Tanıdık gelirse bozdururuz. Bozuk alırız. Müdürün hesabını kapattık.
Nedim Yalın: Müdürün hesabı ayın birine kadar
Emre Güngör: İnşallah ayın birine kadar
Nedim Yalın: Ben de bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum.
Emre Güngör: Yok be abi ne müdürü ne parası. Dün kaç para aldık
Nedim Yalın: 250'yer Euro aldık.

GÜRCÜ 50 EURO VERDİ

Emre Güngör: Gürcü 50 Euro verdi abi
Nedim Yalın: Ondan ne isteyeceğiz ki
Emre Güngör: 50'den kapatacağız... 50'den 100 den
Nedim Yalın: Oooo hayatta vermez. İlk defa çıkmış zaten
Emre Güngör: Verir verir o kadar vermezse bir şeyler yaparız.

BUGÜN KENDİME TOPLAMIYORUM

Gümrük memuru Nedim Yalın: Abi bu sefer sen ver ben halledeyim, söz sana haftaya verme diyeceğim
TIR şoförü Sami Efe: İnşallah
Nedim Yalın: Bak söz diyorum, kurban olurum ya Sami abi... Çünkü yapamam bugün ben kendime değil adama topluyorum.
Sami Efe: Devamlı geçiyoruz
Nedim Yalın: Devamlı da bu sefer böyle olmaz Sami abi
Sami Efe: Bu sefer böyle olsun
Nedim Yalın: Hayır bu sefer böyle olmaz. Bak başka sefer kabul ederim.
Memurlar.Net
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