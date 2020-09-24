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İçişleri: Yıldırım-1 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
|24 Eylül 2020 09:13
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bölgede operasyon sürüyor.
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