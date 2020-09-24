İyi Parti'de genel başkan yardımcıları kapıştı

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre: 2. Olağan Kurultay'da dağıtıldığı belirtilen "İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler" listesinde partinin önemli isimleri yer alıyordu. Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimlerin yer aldığı liste parti içinde deprem etkisi yarattı. Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu'na (GİK) aday bile olmadığını belirten Koncuk'un "Koltuk onların, adamlık bizim olsun" sözleriyle başlattığı tartışma büyüyerek devam ediyor. Dün de genel başkan yardımcıları sosyal medyada kapıştı.

'HODRİ MEYDAN'

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a 'hodri meydan' derken, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'a da "Azıcık delikanlı olun, erkek gibi durun" dedi. Ergun, Temizer'e, "Teşkilat hiyerarşisi neyi gerektiriyorsa onu yaparız" yanıtını verdi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da "Pusu kuran adama soruyorum" mesajı attı. Tartışmalar sürerken "parti içi demokrasi" adıyla toplanan 20 milletvekili adına Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, bugün İstanbul'da Akşener ile bir araya geleceği belirtildi.