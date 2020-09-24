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FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası

FETÖ'nün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemede heyet kararını açıkladı. Örgüt üyesi olduğu sabit görülen Murat Yeni, toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi
 24 Eylül 2020 09:27
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FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'da yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış daha sonra itirafçılık hükümlerinden yararlanmak isteyince yargılandığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

"MACERACI"NIN HİMMET TOPLADIKLARI DA ŞÜPHELİ

Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarılmış, Yeni'nin de örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilmişti. İddianamede ayrıca, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfi gerekçelerle izah edilemeyeceği vurgulanmıştı.

AÇIK ARTIRMA USULÜYLE ÖRGÜTE HİMMET

Örgütün insanları etkileme yöntemine de işaret edilen iddianamede, örgütün himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedildi. Murat Yeni'nin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ifade edilmişti.

ÖRGÜT ADINA TOPLANTI DÜZENLEDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada duruşma savcısı mahkemeye Murat Yeni hakkında hazırladığı mütalaasını sundu. Mütalaada 'Maceracı' olarak bilinen Murat Yeni'nin FETÖ ile iltisaklı olduğu konusunda etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan Nuray Navruz'un beyanlarının olduğuna dikkat çekildi. Örgütün propaganda organı olan Samanyolu TV'de 11 yıl görev yaptığı ve himmet parası toplamak için çeşitli toplantılarda konuşmacı olduğu kaydedildi.

"GÖNLÜM PENSİLVANYA'DAKİ İÇİN YANACAK"

17/25 Aralık süreci sonrası Murat Yeni'nin himmet toplamaya devam ettiği anlatılan mütalaada, örgüt adına düzenlenen organizasyonlarda gelirleri artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ayrıca Twitter hesabından, 'Bank Asya cemaatse, cemaat benim', 'Benim gönlüm Allah adına Pensilvanya'daki güzel yüreği görmek için yanacak. Sende beni fişleyeceksin, eyvallah eksik olma' gibi paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi.

8 YIL 1 Y HAPSE MAHKÜM EDİLDİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda karar çıktı. Hakim Murat Ertem başkanlığındaki heyet, Murat Yeni'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma eyleminin sabit olduğuna, toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine hükmetti.

Atakan Irmak
Sabah
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