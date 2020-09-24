'AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almayacak'
Reuters'a konuşan üst düzey AB Diplomatları ve Yetkililer, Türkiye'nin Atina ile diyaloğa başlama kararı ve 27 üye ülke arasında oy birliği olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları tehditlerini sürdürmeme kararının alındığını açıkladı.
|24 Eylül 2020 09:38
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