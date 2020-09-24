1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar ve Varank ile TSK komuta kademesinden TÜBİTAK SAGE ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, "milli savunma için milli Ar-Ge" anlayışıyla çalışan TÜBİTAK SAGE'de milli mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli savunma sanayi projelerine ilişkin bilgi aldı
 24 Eylül 2020 09:44
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, "milli savunma için milli Ar-Ge" anlayışıyla çalışan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) milli mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli savunma sanayi projelerine ilişkin bilgi aldı.

Bakanlar Akar ve Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Türkiye'nin öncü askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından biri olan TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve diğer yetkililer tarafından karşılanan heyet, yürütülen projelere ilişkin brifing aldı, geliştirilen yerli ve milli mühimmat ve sistemleri inceledi.

Ziyareti dolayısıyla enstitü şeref defterini imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etmekten ve savunma sanayii projeleriyle ilgili birçok konuyu görüşme imkanı bulmaktan memnuniyet duydum. Ülkemizin bilim ve savunma teknolojilerindeki öncü kurumlarından olan TÜBİTAK SAGE her yönüyle yerli ve milli bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ülkemizin savunmasına ve ekonomimize büyük katkılarda bulunmaktadır.

TÜBİTAK SAGE'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli savunma teknolojilerimizin gelişmesinde öncü olacağına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkemize büyük katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle TÜBİTAK SAGE'nin tüm çalışanlarına bugüne kadar gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında da sağlık, esenlik ve başarılar dilerim."

- Yerli ve milli projeler

Ziyaret sırasında, Bakanlar Akar ve Varank ile TSK komuta kademesine TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen SOM, SOM-J, GÖKTUĞ Projesi kapsamında Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, Hassas Güdüm Kitleri (HGK), Kanatlı Güdüm Kitleri (KGK), SARB-83, SERT-82, NEB-84, Bozok, Togan, Kuzgun, Akkor, Pulat, Elektronik Harp Podu EHPOD, Elektronik Destek Podu EDPOD projelerinin yanı sıra TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Isıl Pil, piroteknik bileşenler, ATLAS (Ataletsel Ölçüm Birimi), KAŞİF (Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı), SG-KONUM (Küresel Konumlama Sistemi Anteni) gibi milli bileşenler hakkında sunum yapıldı.

Bununla birlikte başta HABRAS olmak üzere test altyapıları, Çevresel Testler Merkezi gibi tesislerle ilgili de bilgi verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK'da 'düğün ve nikah' uyarısı
24 Eylül 2020 10:47		 Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
24 Eylül 2020 10:33
Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
24 Eylül 2020 10:03		 Mehmetçik'e terminatör tüfek geliyor
24 Eylül 2020 09:04
3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi uygulaması uzatıldı
24 Eylül 2020 08:33		 HES'e yeni bir özellik geliyor, artık süreyi de takip edecek
24 Eylül 2020 08:31
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
24 Eylül 2020 07:34		 İstanbul Emniyet Müdürü huzur uygulamasına katıldı
23 Eylül 2020 23:52
UMKE, Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı
23 Eylül 2020 19:57		 Diyarbakır'da 106 kişi KYK yurduna yerleştirildi
23 Eylül 2020 19:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:58 - '83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'10:55 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 104 bini aştı10:47 - TSK'da 'düğün ve nikah' uyarısı10:45 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı10:44 - Gram altın 458 lira seviyelerinde10:35 - 2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklandı
10:34 - Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!10:33 - Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor10:15 - Borsa güne düşüşle başladı10:14 - 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika Belgeseli'nin ilk gösterimi yapıldı10:14 - Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti10:13 - Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
10:13 - Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular10:10 - Türkiye'de ilk... Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı10:07 - Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin10:05 - Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum10:04 - ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!
10:03 - Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ercan taner'le fatih altaylı'nın telefon numaralarını paylaşması 5
öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar göndermek 1
24.09.2020 beşiktaş vs rio ave maçı 1
Kıdem tazminatı 1
Gusto 1
gaddar kerim 1
aşıyı ya acun ya nusret bulacak 2
Masterchef Esra 1
Nezih Ünen 1
salatada maydanozu manifesto 3
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam