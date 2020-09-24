Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
|24 Eylül 2020 10:03
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Doğu Akdeniz'deki gerilim, gündemin sıcak başlıklarından.
Ankara, sahadaki kararlılığını vurgularken, diplomatik adımlarını da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiğinin yanı sıra, Yunanistan ile siyasi ve askeri düzeyde temaslar var.
1-2 Ekim tarihlerindeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde, hem masa hem sahadaki son durum değerlendirilecek.
"Serrac sonrası Libya"
Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile imzaladığı anlaşma bir dönüm noktası olmuştu. Bu kritik adım, Doğu Akdeniz'deki dengeleri bir anda değiştirdi.
Anlaşmanın mimarlarından Serrac, ekim sonunda görevi devredecek. "Serrac sonrası Libya" başlığı da MGK toplantısının gündeminde yer alacak.
Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar gündemde olacak.
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