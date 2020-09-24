Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan MKYK toplantısına Erdoğan'ın Biber reçeli esprisi üyeleri güldürdü
|24 Eylül 2020 10:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan MKYK toplantısına Erdoğan'ın Biber reçeli esprisi üyeleri güldürdü.
Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile esprili bir diyalog yaşandı.
Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum o nasıl oluyor?" diye sordu. "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek, "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.
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