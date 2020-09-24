1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin

AK Parti'de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eften püften adaylar gelmesin" dedi.
 24 Eylül 2020 10:07
+Aa- Yazdır
Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre,AK Parti MKYK toplantısında üyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pandemi ile birlikte esnafın zarar ettiğini örneklerle anlattı.

Kurmaylar, "Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı" dediler.

Koronavirüste çocukların 'süper taşıyıcı' olmadığını gösteren bir çalışma da Erdoğan'a sunuldu. Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile pandeminin yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söylediler.

MKYK üyeleri, "Pandemi döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı" önerisini sundu. Erdoğan ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.

Üye sayısında artış
Devam eden kongre sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, artan üye sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek uyarıda bulundu.

Erdoğan, AK Parti'de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili "Eften püften adaylar gelmesin" uyarısını yaptı.

Meclis'in 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın ardından açılacağı bilgisi de verildi. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim'de çalışmaya başlayacak.

Biber reçeli esprisi
Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum o nasıl oluyor?" diye sordu.

"Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek, "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
24 Eylül 2020 10:05		 İyi Parti'de genel başkan yardımcıları kapıştı
24 Eylül 2020 09:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Sembolik bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak
24 Eylül 2020 08:56		 Berberoğlu için dört ayrı görüş
24 Eylül 2020 08:37
AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi
24 Eylül 2020 08:06		 'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
24 Eylül 2020 07:48
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü
24 Eylül 2020 07:29		 Fikir yok küfür var
24 Eylül 2020 07:20
Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler
24 Eylül 2020 06:10		 Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
24 Eylül 2020 01:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - İlçede görevli memur il merkezinden rapor alabilir mi?10:58 - '83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'10:55 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 104 bini aştı10:47 - TSK'da 'düğün ve nikah' uyarısı10:45 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı10:44 - Gram altın 458 lira seviyelerinde
10:35 - 2020 YLSY'de, sözlü sınava çağrılacak adaylar açıklandı10:34 - Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!10:33 - Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor10:15 - Borsa güne düşüşle başladı10:14 - 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika Belgeseli'nin ilk gösterimi yapıldı10:14 - Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
10:13 - Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim10:13 - Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular10:10 - Türkiye'de ilk... Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı10:07 - Erdoğan'dan uyarı: Eften püften adaylar gelmesin10:05 - Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
10:04 - ÜAK'tan jüri üyelerine şaibeli dergi uyarısı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Soylu: AYM üyesinin o tweti atması sakil bir davranıştır
Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronaya yenik düştü
AK Parti MKYK'da 'okullar açılsın' önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
charles darwin 2
27.09.2020 konyaspor vs beşiktaş maçı 1
calypso 1
tirvana 1
hasta yakınlarının doktora saldırması 2
masterchef 1
paletten koltuk takımı 1
Layihalar teatisi 1
traş mı tıraş mı karmaşası 2
Apokalipto 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam