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Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim

Baltalimanı Kemik Hastanesinde meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, "Altı tane doktorun arasında onurumla, gururumla oynadı, sözlerini erkeklik gururuma yediremedim" dedi
 24 Eylül 2020 10:13
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Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim

Baltalimanı Kemik Hastanesinde meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, "Altı tane doktorun arasında onurumla, gururumla oynadı, sözlerini erkeklik gururuma yediremedim" dedi.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı Doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS aracılığı ile katılırken, müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Ondan izinsiz nefes bile alamayacağımı söyledi"

Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Sümter, "Kaan Erol 9 Ekim günü sigara içtiğimde bana hayvan gibi bağırdı. Bu olanlar herkesin gözünün önünde oldu. Beni yaka paça sürükleyerek doktor odasına soktu. İki kişi olsak bu kadar zoruma gitmezdi. Bunu bilerek yaptı. Daha öncede bana kaç kere tokat attı. Doktor odasında herkesin içinde aşağıladı. Ben buradayken kapının önünde sigara içemezsin dedi. Sabah 08.30'da polikliniğe geçeceğini söyledi. Bende daha saatin 08.05 olduğunu, sigarasızlıktan başımın çatladığını, onu geç saate bırakmayacağımı söyledim. Bana, ondan izinsiz nefes bile alamayacağımı söyledi" ifadelerini kullandı.

"Defalarca tokat yedim"

Yaşanan olayda maktul Kaan Erol'a kimsenin engel olmadığını söyleyen sanık Sümter, "Doktor odasında Kaan Erol'u kimse durdurmadı. Kimse sen ne yapıyorsun demedi. Çömezin gelince onu senin üstüne çıkaracağım sen dosyalarla uğraşacaksın dedi. Altı tane doktorun arasında onurumla, gururumla oynadı. Erkek misin sen dedi bana. Daha önce defalarca tokat yedim ama hiçbiri bu kadar canımı yakmadı. Herkesin içinde söylediği sözleri erkeklik gururuma yediremedim" diye konuştu.

Beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Pırıl pırıl Türk genci görevi başında şehit oluyor"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan doktor Kaan Erol'un babası Metin Erol, "Duruşmada cani ifadesini verdi. Arkasından tanıklar dinlendi ve duruşma 18 Aralık'a bırakıldı. Bu belki de yüzyılın en büyük vahşeti bizim evladımızın başına gelen. Kendinizin bir kardeşi, evladı olarak düşünün, pırıl pırıl bir Türk genci, görevi başında şehit oluyor. 75 tane darbeyle, istirahat halindeyken, uykusundayken parçalanıyor ve başında kanı akıtılarak bir saat bekletiliyor" dedi.

"İçim içimi yedi"

Duruşmada duygularına hakim olmaya çalıştığını söyleyen baba Metin Erol, "İçeride, mahkeme heyetine de saygılı davranmak zorundaydım. Fakat içim içimi yedi. Sonradan müşteki olarak konuşmamda da belirttiğim gibi, biz evladımızı kaybettik fakat vatanda gerçekten yardımsever, ahlaklı, dürüst, hürmetli, donanımlı, pırıl pırıl bir Türk doktorunu kaybetti. Geleceğin cerrahı olmaya aday bir doktordu" ifadelerini kullandı.

"Görev başında olması gerekirken, bugün kara toprağın altında yatıyor"

Sözlerinin devamında Erol, "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. 11 ay geçti, acısı hiç yüreğimizden gitmedi. Kaan'a yapılan haksızlık. Devleti için çalışmış. Bakın şu bulunduğumuz pandemi ortamında hastanelere, doktorlarımıza ne kadar ihtiyacımız var. Böyle bir ortamda, böyle pırıl pırıl doktorun görev başında olması gerekirken, bugün kara toprağın altında yatıyor" şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir üzüntü yaşıyorum"

Doktor Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ise "Yüzleşmek beni çok derinden yaraladı. Yani gerçekten elime geçse ne yapardım bilmiyorum ama çok büyük bir üzüntü yaşıyorum ve bunu defalarca yaşamak istemiyorum. Tek temennim bu davanın en kısa sürede, en ağır ceza aldığı şekliyle sonuçlanması. Çünkü bir sürü mesnetsiz iddialarla çocuğumu karalıyorlar. Buna tahammül edemiyorum. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır ve adalet yerini bulur. Buna inancım tam" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Anadolu Ajansı
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