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Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!

Koronavirüs, Bodrum'da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı.
 24 Eylül 2020 10:34
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Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!

Yıllardır en pahalı turizm kenti olarak bilinen Bodrum'daki ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evin kirası 2 bin liralara yükselirken, aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

MEMURLAR KAÇIYOR

Bodrum'a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarını görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular Mahallesi'nde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

2 BİN LİRADAN 60 BİN LİRAYA KADAR EV KİRASI

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum'daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

YILLIK PEŞİN İSTENİYOR

Bodrum'dan ev kiralamak isteyenler sadece kiranın yüksek olmasıyla karşı karşıya kalmıyor. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor, eğer emlakçıdan ev bulduysa bir de 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum'da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.

"KONUT FIYATLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçede kiraların yükseldiğini belirterek, "Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum'a talep çok arttı. Sadece Bodrum'a değil diğer kıyı kentlerine de çok arttı. Bodrum bu konuda 1'inci sıradaki kent. Bodrum'da yaşamak kolay çünkü evler müstakil ev bahçeli ve deniz kıyısındasınız.

O yüzden insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladılar. İnsanlar bütçelerini de zorlayarak buralara gelip ev satın almaya ev bulamadıysa da kiralamaya başladılar. Bu da ister istemez büyük bir talep oluşturdu. Arzın da kısıtlı olmasıyla kiraları ve emlak fiyatları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bodrum'daki mevcut konut stoku 2'nci konutlarla beraber yeterli. 144 bin civarında konut var Bodrum'da bu da doğal olarak konut başı 3 kişi değerlendirirsek 450 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bodrum'da maksimum ağırlığı budur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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