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'83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Yarın itibarıyla 83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız.'
 24 Eylül 2020 10:58
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'83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 36,7 milyon lirayı bulan eylül ayı doğum yardımlarının, yarın itibarıyla 83 bin annenin hesabına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını belirtti.

Doğum yardımı için başvuran annelere, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılacağını bildiren Selçuk, eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında, yarın itibarıyla 83 bin annenin hesabına toplam 36,7 milyon lira yatıracaklarını belirtti.

Bakan Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne 4,7 milyon anneye toplam 2,5 milyar lira doğum yardımı yaptıklarını kaydetti.

- "Doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz"

Doğum yardımlarının kapsamını, 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini, ikiz ve üçüz bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi ülkemizin ekonomik kalkınmasının önemli unsurlarından biri de dinamik nüfus yapısı. Aile, toplumun yapı taşı ve aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."
Anadolu Ajansı
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