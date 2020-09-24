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Eczanelerde virüsle ilgili mart tedbirlerine dönüş sinyali

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu: Eylül sonu itibarıyla endişemiz odur ki yine aynı (ilk vakanın görüldüğü günlerdeki) yoğunluğu yaşayacağız. Biz bugünlerde eczacılarımızı uyarıyoruz. Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz, yine aynı şekilde dikkatli olacağız.
 24 Eylül 2020 11:11
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Eczanelerde virüsle ilgili mart tedbirlerine dönüş sinyali

- İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, koronavirüs vakalarının eylül sonu itibarıyla artmasından endişe ettiklerini belirtirken, eczacılara, "Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz." uyarısında bulunduklarını bildirdi.

Sarıalioğlu, AA muhabirine, Dünya Eczacılık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk süreçte eczacıların, hastanelerdeki sağlık çalışanlarının ardından risk grupları arasında ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

İlk günlerde eczanelere ayakta Kovid-19 hastalarının geldiğini belirten Sarıalioğlu, o dönemde Kovid-19'a yakalanan 15-16 eczacının iş yerlerini kapatarak karantinada kaldıklarını anlattı.

Oda olarak eczanelere destek verdiklerini, koruyucu ekipman dağıttıklarını, sosyal mesafe tedbirlerini hatırlattıklarını aktaran Sarıalioğlu, bazı eczanelerde sosyal mesafe çizgileri, kimisinde ise pleksi koruma panelleri kullanılarak önlem alındığını hatırlattı.

Sarıalioğlu, salgın döneminde paniğe kapılan vatandaşların eczacıların çalışma sistemini zorlaştırdığını ifade etti.

İlk dönem eczanelerde yaşanan yoğunluğun tedbirlerin netleşmesi ve hayata geçmesiyle azaldığını dile getiren Sarıalioğlu, son iki ayda yoğunluğun "aşırı yoğunluk" seviyesine ulaşmadığını vurguladı.

- "Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz"

Eylül sonu itibarıyla eczanelerdeki yoğunluğun artacağına inandığına dikkati çeken Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

"Eylül sonu itibarıyla endişemiz odur ki yine aynı (ilk vakanın görüldüğü günlerdeki) yoğunluğu yaşayacağız. Biz bugünlerde eczacılarımızı uyarıyoruz. Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz, yine aynı şekilde dikkatli olacağız. Çünkü önce kendimizi, çalışanlarımızı, ailemizi korumamız lazım ki toplum sağlığını koruyabilelim. O anlamda önümüzde sanıyorum yine sıkıntılı bir süreç olacak.

Okullar açıldı. Yüz yüze eğitim başladı. Bize göre haziran, temmuz, ağustosta İstanbul'dan memleketine giden tatile giden insanlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Bu insanların büyük bir kısmının eylül sonuna döneceğini düşünüyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmaları sıkıntı yaratacak. Toplu taşımalar sıkıntı yaratacak. Buna yönelik tedbirler zaten devlet tarafından da alınmaya çalışılıyor. Son bir ayın tablolarına da baktığımızda sürekli yükselen bir grafik olduğu için eylül sonu için sanki İstanbul'da yeniden sıkıntılı bir süreci yaşayacakmışız gibi düşünüyoruz."

Sarıalioğlu, vatandaşlardan kendilerinin sağlığını korumak için bazı beklentilerinin olduğunu kaydetti.

Eczanelerdeki bekleme koltuklarını kaldırdıklarına işaret eden Sarıalioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış göstermelerini istiyoruz. 'Eczanede mümkün olduğu kadar kısa süre geçirin' diyoruz. Onların sağlığı için, çünkü sürekli giren çıkan hastalarımız var. Hangisinin virüs getirdiğini bilmiyoruz. O yüzden 'mümkün olan en kısa sürede eczanedeki işinizi bitirip çıkın' ricamız var. 'Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız eczaneye gelmeyin.', 'Ateşiniz varsa, kendinizden şüpheniyorsanız eczaneye gelmeden önce mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidin.' diyoruz. Eczanelerimizde bir de şöyle bir şey var; insanlar ürünleri ellerine alıp incelemeyi severler, 'mümkün olduğu kadar teması kesin' diyoruz. Hemen her eczanemizin girişine dezenfektan koyduk, 'kullanmadan içeri girmeyin' diyoruz. 'Maskesiz girmeyin' diyoruz. 'İçeride bir hasta varsa onunla aranızdaki mesafeyi koruyun, onun işi bittikten sonra size yardımcı olalım' diyoruz. Bu konularda dikkat etmelerini istiyoruz. Öncelik onların sağlığı aslında. Onların sağlığı için bu tip tedbirlerimiz var."

- "3 meslektaşımızı ve bir teknisyenimizi koronavirüs sebebiyle kaybettik"

İstanbul'da son bir ayda 5 eczacıya koronavirüs teşhisi konulduğunun altını çizen Sarıalioğlu, "Son bir ayda bize iletilen bilgilere göre 5 meslektaşımızda Kovid-19 pozitif teşhisi var. Ama onların şu anda Allah'a şükür hayati tehlikeleri yok, evlerinde karantinadalar, süreçlerini dolduruyorlar. Meslektaşlarımızı o anlamda sürekli takip ediyoruz. Arayıp soruyoruz, durumlarını takip etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da marttan bu yana 3 meslektaşımızı ve bir teknisyenimizi koronavirüs sebebiyle kaybettik. Bu süreçte de 20'nin üzerinde meslektaşımız Kovid-19 pozitif teşhisi aldı." dedi.

Edinilen tecrübelerle eczanelerin salgınla ilgili olası senaryolara hazır olduğunu belirten Sarıalioğlu, ancak sürecin üstesinden tek başlarına gelemeyeceklerine vurgu yaptı.

Sarıalioğlu, bu sene eczacılık günlerinin koronavirüsün gölgesinde kutlandığını, tebriklerinin sosyal mesafeli, tebrik kartlı ya da online platformlar aracılığıyla kabul edildiğini anlattı.

Vatandaşlara, "Aşı olabiliyorsanız olun ama olamıyorsanız sizi koruyacak şey sosyal mesafedir, maskedir, mesafedir. Bundan asla taviz vermeyin." uyarısında bulunan Sarıalioğlu, Yalova'nın da bağlı olduğu İstanbul Eczacı Odası'na kayıtlı 5 bin 400 civarında eczanenin faal şekilde hizmet verdiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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