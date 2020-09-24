Başkentte telefon dolandırıcıları polisin takibinden kaçamadı
|24 Eylül 2020 11:23
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Ankara'da kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak farklı zamanlarda 3 kişiyi toplam 858 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde telefon dolandırıcılığı olaylarının artması üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürütülen çalışmalar sonrası farklı tarihlerde 3 kişiyi kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak 858 bin lira dolandıran kişilerin Ali S. ve Yusuf Ç. olduğunu belirledi.
Zanlıların, terör örgütünün banka hesaplarındaki paraya ulaştığı yalanıyla kandırdıkları kişilere kredi kullandırdıkları ve hesaplarındaki parayı aldıkları tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların kullandığı aracın Ankara'dan Aksaray'a seyir halinde olduğunu belirledi. Uygulama noktasında durdurulan araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada dolandırdıkları vatandaşlara ait paranın önemli bir bölümü ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ali S. ve Yusuf Ç, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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