Ankara'da lokanta ruhsatlı pavyonlar arttı.. Şok görüntü!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de en fazla vakanın artış gösterdiği ilin Ankara olduğunu duyurarak

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. Dolayısıyla tedbirlerimizi Ankara'da daha da yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı."

ifadelerini kullanmıştı.

EĞLENCE MEKANLARINA TEDBİR

İçişleri Bakanlığı da tedbirler kapsamında, koronavirüs salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

ANKARA'DA LOKANTA GÖRÜNÜMLÜ PAVYONLAR

Başkentte korona vakalarının neden artış gösterdiğine şaşırmamak lazım..

İlde ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirerek yasak olmasına rağmen eski faaliyetlerine devam eden pavyonlar koronavirüsle mücadelede kural tanımıyor.

TERLİKLİ AMCALARDAN DİREK DANSI

Bir işletmede alkolün etkisiyle korona tedbirini unutan yaşlı bir kişinin maskesi çenesinde direk dansı yapması dikkat çekti.