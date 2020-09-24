İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anları Twitter'da paylaştı
|24 Eylül 2020 11:54
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Bakan Soylu: Operasyonu değerlendiriyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizde, devam eden operasyonlarda Şırnak'ta, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendiriyoruz" dedi.
Paylaşılan fotoğraflarda, Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin bilgi aldığı görüldü.
Jandarma Harekat Merkezimizde, devam eden operasyonlarda Şırnak'ta, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendiriyoruz pic.twitter.com/1aSHCrJYwjSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 24, 2020
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