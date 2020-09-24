Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sınırda askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı
Kilis'te, Suriye sınır hattında askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker, 11'i mülteci 16 kişi yaralandı.
|24 Eylül 2020 11:59
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geçen bir grup mülteci, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı ekipleri tarafından saat 09.00 sıralarında yakalandı. İçerisinde 11 mültecinin bulunduğu askeri araç, Demirışık Hudut Karakoluna gelirken arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi. Kazada 5 asker ile 11 mülteci yaralandı. Yaralılar, sınır hattından ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker ile mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 12:47
|Boşanma aşamasındaki eşinden 1 saatliğine aldığı bebeğini kaçıran baba yakalandı
24 Eylül 2020 12:31
|İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
24 Eylül 2020 12:30
|Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı
24 Eylül 2020 12:11
|DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Covid-19 aşı programına katılmadı
24 Eylül 2020 11:45
|Başkentte telefon dolandırıcıları polisin takibinden kaçamadı
24 Eylül 2020 11:23
|Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 10:14
|Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
24 Eylül 2020 10:13
|11 yaşındaki kızı kandırıp cinsel istismarda bulundu
24 Eylül 2020 09:50
|İçişleri: Yıldırım-1 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
24 Eylül 2020 09:13