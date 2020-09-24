'Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor'

BAKAN İKEN NE YAPTINIZ... MÜLAKATTA YÜZLERCE ADAYI ELEMEDİNİZ Mİ? Deva Partisi lideri Ali Babacan dün bir TV'de katıldığı programda, KPSS'den 97 puan alanların elendiğini, iktidara gelmeleri durumunda mülakatları kaldıracağını açıkladı. Ancak nedense bizim siyasilerin tümü iktidarda iken başka muhalefette iken başka türlü konuşmaktadır. Örneğin Ali Babacan bu ülkede en fazla süreyle bakanlık yapan isimlerden birisidir. Bakanlık yaptığı dönemde yüzlerce, binlerce isim kendi sorumluluğunda bulunan bakanlıklarda, mülakatlarda elenmiştir.