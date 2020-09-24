1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı

Çeşitli illerde satışa çıkarılan konutlar yüzde 25'i peşin, iş yerleri de yüzde 10 veya yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle alınabilecek
 24 Eylül 2020 12:08
+Aa- Yazdır
TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ve 155 iş yerini "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, konutlar için 13 Ekim, iş yerleri için 14 Ekim saat 11.00'de açık artırma yapılacak.

İdarenin satışa sunacağı 176 konut ve 155 iş yeri için Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas'ta konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle satışa sunulacak.

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta satışa çıkarılan iş yerleri ise yüzde 10 veya yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular/teminatlar bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Faizin kurla imtihanı bugün... MB'nin kararı bekleniyor
24 Eylül 2020 12:34		 Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!
24 Eylül 2020 10:34
Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı
23 Eylül 2020 23:44		 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak
23 Eylül 2020 17:04
İnşaat firmalarının satışları 10 yılda 5 katına çıktı
22 Eylül 2020 11:06		 MB'nin faiz kararı ne olur? İşte ekonomistlerin öngörüsü
21 Eylül 2020 18:10
Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor
21 Eylül 2020 11:36		 İkinci el konut piyasasında yeni dönem
21 Eylül 2020 09:26
LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek
17 Eylül 2020 12:22		 Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
17 Eylül 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak12:47 - Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti12:42 - Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi12:35 - Ali Ağaoğlu, Ada'sını satışa çıkardı12:34 - Faizin kurla imtihanı bugün... MB'nin kararı bekleniyor12:31 - Boşanma aşamasındaki eşinden 1 saatliğine aldığı bebeğini kaçıran baba yakalandı
12:30 - İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı12:29 - Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' davasına devam edildi12:28 - Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu12:25 - SMA hastalarının 'evde alabileceği ilk ilaç' için sevindiren gelişme12:24 - 'TEKNOFEST 2020' Gaziantep'te başladı12:18 - Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
12:16 - Doların yükselişi devam ediyor12:11 - Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı12:10 - Vali Yerlikaya Mercedes fabrikasıyla kademeli mesaiyi görüştü12:08 - TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı12:05 - 'Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor'
11:59 - Sınırda askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
TSK'dan personele 'düğün ve nikah'a katılmayın uyarısı
Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tirmit 1
ali palabıyık 2
tirvana 1
Tarsustaki gizemli kazı 1
hasta yakınlarının doktora saldırması 1
malabadi köprüsü 2
çin dostu havalimanı 3
eskitmek 1
Layihalar teatisi 1
karine 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam