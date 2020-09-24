1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı

İddianamede, Tezcan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
 24 Eylül 2020 12:11
+Aa- Yazdır
Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı

Gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Tezcan hakkında, Twitter, YouTube ve birden fazla görsel, işitsel iletişim aracılığıyla "Fatih Tezcan" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Tezcan'ın soruşturmaya konu olan paylaşımını "mavi tıklı/onaylı" Twitter hesabı üzerinden yaptığı belirtilen iddianamede, suçun maddi unsurunun "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehdit" oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda, gazeteci Fatih Tezcan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tezcan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 12:47		 Boşanma aşamasındaki eşinden 1 saatliğine aldığı bebeğini kaçıran baba yakalandı
24 Eylül 2020 12:31
İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
24 Eylül 2020 12:30		 Sınırda askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı
24 Eylül 2020 11:59
DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Covid-19 aşı programına katılmadı
24 Eylül 2020 11:45		 Başkentte telefon dolandırıcıları polisin takibinden kaçamadı
24 Eylül 2020 11:23
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
24 Eylül 2020 10:14		 Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular
24 Eylül 2020 10:13
11 yaşındaki kızı kandırıp cinsel istismarda bulundu
24 Eylül 2020 09:50		 İçişleri: Yıldırım-1 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
24 Eylül 2020 09:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak12:47 - Anne ve babası canlı ders verirken balkondan düşerek hayatını kaybetti12:42 - Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi12:35 - Ali Ağaoğlu, Ada'sını satışa çıkardı12:34 - Faizin kurla imtihanı bugün... MB'nin kararı bekleniyor12:31 - Boşanma aşamasındaki eşinden 1 saatliğine aldığı bebeğini kaçıran baba yakalandı
12:30 - İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı12:29 - Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' davasına devam edildi12:28 - Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip kurduğu dijital platformun adını duyurdu12:25 - SMA hastalarının 'evde alabileceği ilk ilaç' için sevindiren gelişme12:24 - 'TEKNOFEST 2020' Gaziantep'te başladı12:18 - Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
12:16 - Doların yükselişi devam ediyor12:11 - Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı12:10 - Vali Yerlikaya Mercedes fabrikasıyla kademeli mesaiyi görüştü12:08 - TOKİ, 176 konut ile 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı12:05 - 'Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor'
11:59 - Sınırda askeri araç devrildi: 5'i asker 16 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
Erdoğan'dan, 'Acı Biber Reçel'i getiren kurmayına... Reçel yemiyorum
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası
Meslektaşını öldüren doktor: Sözlerini erkeklik gururuma yediremedim
'Cumhurbaşkanımızdan sonra siyasette yokum, noktayı koyarım'
TSK'dan personele 'düğün ve nikah'a katılmayın uyarısı
Memurlar Bodrum'dan kaçıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tirmit 1
ali palabıyık 2
tirvana 1
Tarsustaki gizemli kazı 1
hasta yakınlarının doktora saldırması 1
malabadi köprüsü 2
çin dostu havalimanı 3
eskitmek 1
Layihalar teatisi 1
karine 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi 36 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Konya Güvenlik Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam