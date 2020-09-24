Gazeteci Fatih Tezcan'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı
|24 Eylül 2020 12:11
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Gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Tezcan hakkında, Twitter, YouTube ve birden fazla görsel, işitsel iletişim aracılığıyla "Fatih Tezcan" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Tezcan'ın soruşturmaya konu olan paylaşımını "mavi tıklı/onaylı" Twitter hesabı üzerinden yaptığı belirtilen iddianamede, suçun maddi unsurunun "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehdit" oluşturduğu kaydedildi.
İddianamede bu kapsamda, gazeteci Fatih Tezcan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
İddianame gönderildiği Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tezcan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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